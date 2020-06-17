華碩ROG Phone 3外觀曝光 最快將在6月底對外公布

許久未在台推出新機的 Nokia 在五月底發表了 Nokia 5.3 這款中階機種，鎖定對價格敏感的族群，以划算的訂價提供還不錯的硬體規格以及拍照性能，對於預算有限的人來說是可以考慮入手的新機。

2020-06-17 08:50