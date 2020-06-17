快訊

美國恐怖暴動之王？「Antifa」極左革命的理想與矛盾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HTC透露將推出高階旗艦5G手機 否認5G連網技術發展落後

聯合新聞網 / 楊又肇

HTC 執行長Yves Maitre在接受訪談時，透露未來將會以更全方面形式布局手機、虛擬視覺、區塊鏈、5G網路應用，以及更多以軟體為主的服務項目，並且強調此次在台推出的5G連網手機也會進軍海外市場銷售，同時也計畫推出定位更高的旗艦機種。

依照Yves Maitre說明，2020年是21世紀的開始，而5G網路技術更是開啟各類新技術發展的基礎，因此對於諸多產業都是相當重要課題，而HTC自然也不會錯過此項技術發展。

針對過去於智慧型手機投入不少創新，並且在後續推出虛擬實境應用的HTC VIVE系列裝置，Yves Maitre表示接下來HTC仍會持續在市場帶動創新，同時也預期帶動諸多產業鏈成長。而在接下來的發展中，HTC表示不僅是以一家打造智慧型手機、虛擬視覺應用設備的公司發展，更將投入區塊鏈、5G網路等新技術應用布局，並且擴大更多軟體服務內容，同時持續秉持本身創新精神。

HTC 執行長Yves Maitre
HTC 執行長Yves Maitre

否認在5G網路技術發展腳步較慢

而對於市場批評HTC在5G網路技術布局腳步較為緩慢，HTC台灣總經理陳柏諭反駁表示在5G網路技術投入不少發展資源，同時此次推出的HTC U20 5G更同時對應所有電信業者採用網路規格，甚至在先前推出的5G網路分享器更設法解決許多訊號問題，讓使用者能以更穩定的5G網路訊號連接上網。

同時，Yves Maitre也強調除了與Qualcomm深入合作，未來也會持續與聯發科等晶片廠商維持合作關係，藉此在5G網路連接應用強化佈署應用能力。

未來也會有高階旗艦機種推出計畫

此次推出的HTC U20 5G採用Qualcomm Snapdragon 765G，雖然標榜是第一款在台灣境內設計、製造的5G連網手機，但處理器規格仍定位在中高階，而非高階旗艦機種。陳柏諭表示主要還是考量台灣地區準備跨入5G網路市場發展時，仍有不少消費族群處於觀望階段，因此希望能以效能表現與實際使用體驗維持恰到好處，同時採用市場都能輕易接受價位吸引消費者換機，甚至日後搭配電信業者資費方案更能以合適價格購買。

除了先滿足絕大多數消費者使用需求，HTC同時也針對尚未計畫更換5G網路資費的消費族群提供新款中階手機Desire 20 Pro，其中採用等同高階機種設計與使用體驗，並且同樣以容易入手價位吸引消費市場。

不過，陳柏諭並未透露接下來推出新機規劃，因此暫時還無法確認HTC接下來是否會在今年推出高階旗艦機種，或是要等到明年才會有計畫推出。

未來同樣會以服務布局更多市場

除了推出手機、虛擬視覺裝置等硬體設備，HTC其實過去也曾推出自有服務，例如過去搭配Desire EYE推出的HTC EYE Experience服務內容。而從近期在虛擬視覺裝置推出的HTC viveport，以及VIVE Sync，乃至於此次宣布推出的VIVE XR Suite、VIVE Events服務，HTC強調未來也會藉由軟硬體整合的服務項目爭取更多發展機會。

例如此次宣布推出的VIVE XR Suite，便期望藉由虛擬實境應用，讓使用者能實現更真實的虛擬互動、遠距工作，或是打破時空距離造訪任何地點。而在VIVE Events服務中，則可協助企業等單位量身打造虛擬線上互動場景，或是實現各類線上展會活動，不僅實現B2C應用場景，同時也能串接更多B2B應用需求。

而先前推出的區塊鏈技術應用項目，目前在HTC內部也會歸類在應用服務領域，藉此銜接更多藉由區塊鏈技術為主的服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術 Vive 5G HTC

延伸閱讀

HTC推出VIVE XR Suite、VIVE Events服務 打造全新遠距互動及虛擬展會活動

第一款在台設計、製造的5G連網手機 HTC U20 5G亮相

HTC揭曉新款中階手機Desire 20 Pro 滿足維持使用4G網路服務需求

首款台灣製造5G手機「HTC U20 5G」 售價18,990元

相關新聞

售價18,990元！首款台灣製造5G手機HTC U20 5G 七月開賣

HTC今發表品牌首款5G手機HTC U20 5G，採用高通Snapdragon 765G行動平台，支援SA、NSA雙模，...

四鏡頭手機Nokia 5.3動手玩 高續航、大螢幕、不到6,000元超平價

許久未在台推出新機的 Nokia 在五月底發表了 Nokia 5.3 這款中階機種，鎖定對價格敏感的族群，以划算的訂價提供還不錯的硬體規格以及拍照性能，對於預算有限的人來說是可以考慮入手的新機。

蘋果要出折疊iPhone了？科技部落客間接爆料「正在做」

自從三星成功推出第一款折疊式智慧型手機Galaxy Fold後，蘋果陣營是否會跟進便成為大家關注的焦點。最近科技部落客麥法登(Gregory McFadden)在他的推特上討論這個可能性，卻意外引來令一知名蘋果爆料者普羅瑟，也間接證實了蘋果的確「正在研發」。

HTC透露將推出高階旗艦5G手機 否認5G連網技術發展落後

HTC 執行長Yves Maitre在接受訪談時，透露未來將會以更全方面形式布局手機、虛擬視覺、區塊鏈、5G網路應用，以及更多以軟體為主的服務項目，並且強調此次在台推出的5G連網手機也會進軍海外市場銷售，同時也計畫推出定位更高的旗艦機種。

華碩ROG Phone 3外觀曝光 最快將在6月底對外公布

先前已經在Wi-Fi聯盟認證文件現身的華碩ROG Phone 3，目前更在中國工信部認證文件曝光其身影。

第一款在台設計、製造的5G連網手機 HTC U20 5G亮相

在先前預告後，HTC終於在今日 (6/16)正式對外揭曉旗下首款5G連網手機HTC U20 5G，並且標榜是第一款在台設計、製造的5G連網手機。

HTC揭曉新款中階手機Desire 20 Pro 滿足維持使用4G網路服務需求

除了公布旗下首款5G連網手機HTC U20 5G，HTC也在此次活動公布先前已有不少消息的中階手機Desire 20 Pro。

首款台灣製造5G手機「HTC U20 5G」 售價18,990元

宏達電（2498）今（16）日發表宏達電首款、也是首款台灣製造的5G智慧型手機HTC U20 5G，宣示將持續擘劃5G新...

BTS特別版Galaxy S20+、Galaxy Buds+將同步於三星官網、亞馬遜銷售

上週透露會在6月19日開放預購，並且在7月9日正式銷售的BTS防彈少年團合作特別版Galaxy S20+、Galaxy Buds+，三星確認將同步在6月19日至7月8日間於三星官網、亞馬遜網站，同樣會在7月9日開放銷售。

手機科技／P圖角色扮演 長者也愛變臉

手機APP「天天P圖」出現許久，但沒有因其他修圖APP陸續出現被淘汰，還不斷有新玩家，特色是容易操作、功能變化多端，尤其...

索尼Xperia 1 II 將於20日在台上市

台灣索尼行動通訊宣布，全新超旗艦智慧手機Xperia 1 II已獲得NCC的5G認證並登載上官網，成為全台首款5G認證手...

Pixel 4a依然會在7月揭曉 實際出貨延後至10月

原本預期會在Google I/O 2020期間同步亮相的Pixel 4a，在後續因為活動取消舉辦，因而傳出可能延後至今年7月推出，但在近期傳聞則指出此款手機將延後至10月才會對外公佈。

熱門新聞

售價18,990元！首款台灣製造5G手機HTC U20 5G 七月開賣

疑觸敏感詞 超級瑪利歐創作家2在中國遭下架

首款台灣製造5G手機「HTC U20 5G」 售價18,990元

蘋果要出折疊iPhone了？科技部落客間接爆料「正在做」

神級App快下載！用Photoshop Camera隨手拍出奇蹟美照

LINE 10.10.0更新安卓先行 優化貼圖介面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。