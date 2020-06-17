HTC透露將推出高階旗艦5G手機 否認5G連網技術發展落後

HTC 執行長Yves Maitre在接受訪談時，透露未來將會以更全方面形式布局手機、虛擬視覺、區塊鏈、5G網路應用，以及更多以軟體為主的服務項目，並且強調此次在台推出的5G連網手機也會進軍海外市場銷售，同時也計畫推出定位更高的旗艦機種。

依照Yves Maitre說明，2020年是21世紀的開始，而5G網路技術更是開啟各類新技術發展的基礎，因此對於諸多產業都是相當重要課題，而HTC自然也不會錯過此項技術發展。

針對過去於智慧型手機投入不少創新，並且在後續推出虛擬實境應用的HTC VIVE系列裝置，Yves Maitre表示接下來HTC仍會持續在市場帶動創新，同時也預期帶動諸多產業鏈成長。而在接下來的發展中，HTC表示不僅是以一家打造智慧型手機、虛擬視覺應用設備的公司發展，更將投入區塊鏈、5G網路等新技術應用布局，並且擴大更多軟體服務內容，同時持續秉持本身創新精神。

HTC 執行長Yves Maitre

否認在5G網路技術發展腳步較慢

而對於市場批評HTC在5G網路技術布局腳步較為緩慢，HTC台灣總經理陳柏諭反駁表示在5G網路技術投入不少發展資源，同時此次推出的HTC U20 5G更同時對應所有電信業者採用網路規格，甚至在先前推出的5G網路分享器更設法解決許多訊號問題，讓使用者能以更穩定的5G網路訊號連接上網。

同時，Yves Maitre也強調除了與Qualcomm深入合作，未來也會持續與聯發科等晶片廠商維持合作關係，藉此在5G網路連接應用強化佈署應用能力。

未來也會有高階旗艦機種推出計畫

此次推出的HTC U20 5G採用Qualcomm Snapdragon 765G，雖然標榜是第一款在台灣境內設計、製造的5G連網手機，但處理器規格仍定位在中高階，而非高階旗艦機種。陳柏諭表示主要還是考量台灣地區準備跨入5G網路市場發展時，仍有不少消費族群處於觀望階段，因此希望能以效能表現與實際使用體驗維持恰到好處，同時採用市場都能輕易接受價位吸引消費者換機，甚至日後搭配電信業者資費方案更能以合適價格購買。

除了先滿足絕大多數消費者使用需求，HTC同時也針對尚未計畫更換5G網路資費的消費族群提供新款中階手機Desire 20 Pro，其中採用等同高階機種設計與使用體驗，並且同樣以容易入手價位吸引消費市場。

不過，陳柏諭並未透露接下來推出新機規劃，因此暫時還無法確認HTC接下來是否會在今年推出高階旗艦機種，或是要等到明年才會有計畫推出。

未來同樣會以服務布局更多市場

除了推出手機、虛擬視覺裝置等硬體設備，HTC其實過去也曾推出自有服務，例如過去搭配Desire EYE推出的HTC EYE Experience服務內容。而從近期在虛擬視覺裝置推出的HTC viveport，以及VIVE Sync，乃至於此次宣布推出的VIVE XR Suite、VIVE Events服務，HTC強調未來也會藉由軟硬體整合的服務項目爭取更多發展機會。

例如此次宣布推出的VIVE XR Suite，便期望藉由虛擬實境應用，讓使用者能實現更真實的虛擬互動、遠距工作，或是打破時空距離造訪任何地點。而在VIVE Events服務中，則可協助企業等單位量身打造虛擬線上互動場景，或是實現各類線上展會活動，不僅實現B2C應用場景，同時也能串接更多B2B應用需求。

而先前推出的區塊鏈技術應用項目，目前在HTC內部也會歸類在應用服務領域，藉此銜接更多藉由區塊鏈技術為主的服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》