四鏡頭手機Nokia 5.3動手玩 高續航、大螢幕、不到6,000元超平價

許久未在台推出新機的 Nokia 在五月底發表了 Nokia 5.3 這款中階機種，鎖定對價格敏感的族群，以划算的訂價提供還不錯的硬體規格以及拍照性能，對於預算有限的人來說是可以考慮入手的新機。

近期各大手機品牌在台灣陸續推出多款大電量、大螢幕的入門機種，像是先前介紹過的 Samsung Galaxy M11，近期發表的 Samsung Galaxy A21s 以及 vivo Y15 2020 之外，還有一款是久違的 Nokia 5.3。Nokia 5.3 五月下旬正式在台灣上市，延續一貫的高性價比設計，這款手機具備大螢幕、大電池、四顆鏡頭，售價只要 5,990 元。

走出 Nokia 風格的外型設計

相較於不少品牌的手機會在機身設計上隱約感覺到致敬他牌的設計風格，Nokia 手機在外型上有走出自己的路，螢幕採用 6.55 吋水滴螢幕，水滴處放入 800 萬畫素自拍鏡頭，邊框以現在的標準來看稍微寬了一些，下巴也比較厚一點，而且還加入了 Nokia Logo，螢幕解析度為 HD+，因此近看的話看得到畫面的顆粒感。

機背上最顯眼的就是排成圓形的四鏡頭模組，不像大多數手機採用直列方式設計主鏡頭，Nokia 的圓形鏡頭模組已經快要成為標誌性的存在，主鏡頭下則是指紋辨識器。

和規格相近的手機相比，Nokia 5.3 的機身重量還算輕，僅 180 克，連接埠配置也頗齊全，頂部有 3.5mm 耳機孔、底部為 Type-C 連接埠和揚聲器（單喇叭配置），機身側邊還具有 Google 語音助理按鍵。

Nokia 5.3 硬體規格

雖然要價僅 5,990 元，不過 Nokia 5.3 的硬體規格還不差，我們已表列方式供大家參考，此外也列出了近期在台灣推出的且規格相近的 Samsung Galaxy A21s 和 vivo Y15 2020 一起做為對比。

以這三款手機來說 Nokia 5.3 的優勢在於搭載了還不錯的處理器、較大的記憶體、具備 NFC、且採用 Android 原生作業系統，相機也提供廣角、超廣角、景深和微距四種鏡頭供使用者變化，不過和其他兩款手機相較比較不足的地方則在於電池容量較小，為 4,000mAh，且僅提供藍牙 4.2 連線能力。

跑分測試

透過測試軟體跑分，Nokia 5.3 確實跑出了高通 Snapdragon 665 搭配 6GB RAM 這樣的配置水準，安兔兔跑分為 173,729 分，在日常操作下還算順暢，不過玩遊戲時如果是玩對圖形處理要求較高的遊戲可能就會稍微有點卡頓。

▲ 左為 Geekbench 5 跑分結果、中為 3D Mark 測試結果、右為安兔兔跑分結果。

續航力測試

Nokia 5.3 搭載了 4,000mAh 電池，透過 PCMark 工作 1.0 模擬日常使用來測試續航力，從電池電量 100% 至 20% 約為 18 小時 37 分鐘，表現還不錯，非重度使用者用上一整天應該綽綽有餘，不過由於沒有搭載快充技術，只能用 5V/2A 充電，充飽電的時間需要長一點。

四鏡頭實拍測試

Nokia 5.3 採用了目前中階機流行的四鏡頭組合，分別是 1300 萬畫素主鏡頭、500 萬畫素超廣角鏡頭、200 萬畫素景深鏡頭以及 200 萬畫素微距鏡頭，在拍照介面提供超廣角、主鏡頭、微距鏡頭切換，如果想要啟用景深功能切換到人像模式即可。

Nokia 5.3 在超廣角鏡頭的變形校正做的還滿不錯的，四個邊角不會有太明顯的桶狀變形，不過邊角畫質減損還滿明顯的，這點以這個價位帶的手機來說可能也無法要求太多。微距鏡頭可以拍攝距離手機鏡頭大約 4 公分左右的東西，相比主鏡頭最近對焦距離落在 8 到 10 公分左右近上不少，對於有需要拍小東西的人來說會是滿實用的配置。

景深鏡頭搭配內建的景深模式可以在拍照之前調整背景虛化程度（拍完之後也可以透過人像編輯器調整），由於景深程度為演算出來的，因此拍完後會需要一點照片處理時間，大概三到五秒左右；除了可以調整景深程度之外，還可以改變背景光點樣式，看是要變成圓點、星型、心型、蝶型、雪花型或是水滴型都可以。

▲ 景深模糊程度調整。

▲ 景深樣式示範。

實拍照片

▲ 主鏡頭拍攝。

▲ 超廣角鏡頭拍攝。

▲ 主鏡頭拍攝。

▲ 超廣角鏡頭拍攝。

▲ 主鏡頭拍攝。

▲ 微距鏡頭拍攝。

結論：

外型設計（3.5/5）：外型設計很容易看得出來是 Nokia 的手機，圓形四鏡頭模組和正面的字樣都是 Nokia 元素，機身也頗輕量，握起來手感還不錯。

硬體配置（3.5/5）：中規中矩的中階機配置，一般操作下還算順暢，電池容量只有 4,000mAh，雖然夠用，不過如果能提升到 5,000mAh 會更好。

拍照效果（3.5/5）：雖然配備了四顆鏡頭，可以變換不同焦段和拍攝方式來取得有趣的照片，不過軟體調校還有進步空間，拍出來的照片色彩鮮豔度、精細度期待會更好些。

性價比（4/5）：不到 6,000 元的售價提供大螢幕、大電量、四鏡頭拍攝，對於手機要求沒有非常高的人來說已經很夠用了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》