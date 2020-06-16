HTC揭曉新款中階手機Desire 20 Pro 滿足維持使用4G網路服務需求
除了公布旗下首款5G連網手機HTC U20 5G，HTC也在此次活動公布先前已有不少消息的中階手機Desire 20 Pro。
整體設計中，Desire 20 Pro比照HTC U20 5G的設計，同樣採用螢幕開孔設計，並且在背面配置5組鏡頭，但在規格細節仍有明顯差異。
其中，Desire 20 Pro採用Qualcomm Snapdragon 665處理器，配置6GB記憶體與128GB儲存容量，螢幕則採用6.5吋、Full HD+解析度與19.5:9顯示比例的開孔螢幕，背面相機則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、支援2.5公分近拍的微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，而視訊鏡頭則採用2500萬畫素規格。
機身內建電池容量一樣採用5000mAh電池容量，並且支援QC3.0快充，背蓋則採用以光柵為概念的靓澈藍、墨晶黑兩款配色，並且保留3.5mm耳機孔。
Desire 20 Pro建議售價為新台幣8990元，將從即日起開放預購，最快在6月18日進入市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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