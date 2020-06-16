第一款在台設計、製造的5G連網手機 HTC U20 5G亮相

在先前預告後，HTC終於在今日 (6/16)正式對外揭曉旗下首款5G連網手機HTC U20 5G，並且標榜是第一款在台設計、製造的5G連網手機。

HTC U20 5G並未像其他品牌推出採用高階處理器規格，而是採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且將價位設定在新台幣18990元，提供8GB記憶體與256GB儲存容量，強調先滿足用戶人數較多的中高階手機使用族群，而未來預期也會跟進推出採用高階旗艦處理器的手機產品。

螢幕部分，HTC U20 5G採用20:9顯示比例的6.8吋開孔螢幕，其中配置3200萬畫素、f/2.0光圈，並且具備美肌效果視訊鏡頭。

而背面主相機則分別採用4800萬廣角鏡頭、800萬畫素的118度超廣角鏡頭，以及支援2公分近台的200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，分別支援超級夜拍模式、人工智慧場景拍攝功能與4K錄影防震功能。

另外，電池容量則採用5000mAh設計，背蓋則採用源自自然霧面礦石設計，分別提供墨晶綠、晶岩白兩款配色。

依照HTC說明，HTC U20 5G除了鎖定主流5G連網手機使用需求，同時也對應手機遊戲、直播，以及包含雲端串流遊戲、串流影音體驗，以及記錄生活使用模式，並且以親民價位吸引更多用戶市場。

同時，HTC更標榜HTC U20 5G是第一款在台灣設計、製造的5G連網手機，並且支援台灣電信業者所有支援連網頻段規格，分別支援SA獨立組網與NSA非獨立組網雙模連接模式。

建議售價部分，HTC U20 5G將以新台幣18900元價格上市，預計從7月1日起開放預購，最快會在今年8月開始進入市場，同時也會搭配電信業者資費方案銷售。

註：由於此次拍攝時，HTC U20 5G作業系統仍非正式版本，因此無法拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》