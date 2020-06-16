蘋果要出折疊iPhone了？科技部落客間接爆料「正在做」

自從三星成功推出第一款折疊式智慧型手機Galaxy Fold後，蘋果陣營是否會跟進便成為大家關注的焦點。最近科技部落客麥法登(Gregory McFadden)在他的推特上討論這個可能性，卻意外引來另一知名蘋果爆料者普羅瑟(Jon Prosser)，也間接證實了蘋果的確「正在研發」。

麥法登在推特上說，他認為已推出4個月的三星Galaxy Z Flip在可靠性上已經通過考驗，蘋果也應該生產折疊式手機，做出一個介於iPhone和iPad之間的獨特產品。而普羅瑟則曖昧評論「關於這個嘛...(微笑)」，並在網友們追問「如果是事實的話就眨眼」後，回了「*眨眼*眨眼」，等同間接證實，並暗示「不會在今年推出」。

在此之前，蘋果便曾被發現多項新專利都和折疊式手機有關，但會不會實際商品化仍是未知數。麥法登也說即使技術上可行，是否能在價錢、可靠性上得到平衡，消費者們又是否能接受這個商品，都會是蘋果推出折疊式手機的變數。