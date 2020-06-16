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外來種肥大凶猛無天敵 日月潭原生魚快被吃光

BTS特別版Galaxy S20+、Galaxy Buds+將同步於三星官網、亞馬遜銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：台灣地區也確定會在6月19日起至6月30日期間開放預購，同樣會在7月9日於台灣市場同步銷售，其中Galaxy S20+ BTS特別版建議售價為新台幣36900元，Galaxy Buds+ BTS特別版建議售價則是新台幣6990元，預購將加贈限定版無線充電板，若是同步購買Galaxy S20+ BTS特別版與Galaxy Buds+ BTS特別版，加上限定版無線充電板的建議售價則是新台幣40990元。

上週透露會在6月19日開放預購，並且在7月9日正式銷售的BTS防彈少年團合作特別版Galaxy S20+、Galaxy Buds+，三星確認將同步在6月19日至7月8日間於三星官網、亞馬遜網站，同樣會在7月9日開放銷售。

今年宣佈與BTS防彈少年團合作，並且確認雙方將會推出特別款手機與真無線藍牙耳機後，日前更確認將推出採用略帶漸層粉紫配色設計，背面加入防彈少年團專屬標誌，並且內建防彈少年團桌布佈景內容的Galaxy S20+ BTS特別版。

而Galaxy Buds+ BTS特別版則是採用紫色配色設計，同樣也在耳機外殼上加上防彈少年團專屬標誌，而充電攜行盒也採用相同設計。

此次公佈消息，則是確認將同步透過三星官網、亞馬遜網站提供預購，並且同樣會在7月9日開放銷售，其中更提供訂購Galaxy S20+ BTS特別版，即可以半價價格購買Galaxy Buds+ BTS特別版，若僅預購Galaxy Buds+ BTS特別版，則會加贈BTS版無線充電座。

此外，在盒裝設計上也會充滿大量BTS防彈少年團元素，而在產品風格也會採用BTS防彈少年團專屬紫色色調與標誌，同時也會附贈貼紙與相片供粉絲收藏。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 防彈少年團 三星 GALAXY S20

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