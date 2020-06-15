Pixel 4a依然會在7月揭曉 實際出貨延後至10月

更新：依照Jon Prosser的說法，Google依然會在今年7月揭曉Pixel 4a，但實際出貨時間則可能延後至10月22日。

原本預期會在Google I/O 2020期間同步亮相的Pixel 4a，在後續因為活動取消舉辦，因而傳出可能延後至今年7月推出，但在近期傳聞則指出此款手機將延後至10月才會對外公佈。

在先前說法中，Pixel 4a預期會在Android 11公開預覽版本線上發表會同步揭曉，但隨著此項活動因為近期美國境內種族歧視抗爭取消舉辦，Google最終僅以直接公佈形式揭曉相關內容，不過卻未一同公佈Pixel 4a。

就相關說法表示，Pixel 4a實際發表時間可能會選在10月1日之後，同時可能僅推出黑色款式，先前曾經曝光的藍色款式可能不會推出，同時也不會額外提供XL版本。

而若Pixel 4a決定延後推出，意味可能會與接下來預計推出的Pixel 5系列一同亮相。

就先前傳聞，Pixel 4a將採用5.81吋、解析度為2340 x 1080的開孔式OLED螢幕，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 730規格，並且搭配6GB記憶體，提供64GB或128GB儲存容量，電池容量則是3080mAh，僅支援18W店有線快充，並未提供無線充電功能，建議售價最高預期為349美元。

另外，今年預計在10月間揭曉的Pixel 5系列，則有可能調整改採Qualcomm Snapdragon 765G處理器，而非採用高階旗艦處理器規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》