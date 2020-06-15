快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

Pixel 4a依然會在7月揭曉 實際出貨延後至10月

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：依照Jon Prosser的說法，Google依然會在今年7月揭曉Pixel 4a，但實際出貨時間則可能延後至10月22日。

原本預期會在Google I/O 2020期間同步亮相的Pixel 4a，在後續因為活動取消舉辦，因而傳出可能延後至今年7月推出，但在近期傳聞則指出此款手機將延後至10月才會對外公佈。

在先前說法中，Pixel 4a預期會在Android 11公開預覽版本線上發表會同步揭曉，但隨著此項活動因為近期美國境內種族歧視抗爭取消舉辦，Google最終僅以直接公佈形式揭曉相關內容，不過卻未一同公佈Pixel 4a。

就相關說法表示，Pixel 4a實際發表時間可能會選在10月1日之後，同時可能僅推出黑色款式，先前曾經曝光的藍色款式可能不會推出，同時也不會額外提供XL版本。

而若Pixel 4a決定延後推出，意味可能會與接下來預計推出的Pixel 5系列一同亮相。

就先前傳聞，Pixel 4a將採用5.81吋、解析度為2340 x 1080的開孔式OLED螢幕，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 730規格，並且搭配6GB記憶體，提供64GB或128GB儲存容量，電池容量則是3080mAh，僅支援18W店有線快充，並未提供無線充電功能，建議售價最高預期為349美元。

另外，今年預計在10月間揭曉的Pixel 5系列，則有可能調整改採Qualcomm Snapdragon 765G處理器，而非採用高階旗艦處理器規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 種族歧視

延伸閱讀

敏感時機 邱吉爾照突從Google搜尋英相列圖消失

所有支援Google Assistant的裝置 將加入聲音匹配、喚醒關鍵字靈敏度調整功能

聯想電競手機 7月亮相

Intel證實知名晶片架構設計師Jim Keller 因個人因素離職

相關新聞

5G開台大戰 資費吃很好力拚吃到飽

台灣5G資費受到關注，遠傳電信在開台前夕喊出「吃很好、吃很飽、多元豐富」的口號，外界關注能否扭轉電信市場過去依賴「吃到飽...

Pixel 4a依然會在7月揭曉 實際出貨延後至10月

原本預期會在Google I/O 2020期間同步亮相的Pixel 4a，在後續因為活動取消舉辦，因而傳出可能延後至今年7月推出，但在近期傳聞則指出此款手機將延後至10月才會對外公佈。

台灣7月起5G鳴槍 首年普及率有望拚贏中韓

不受疫情干擾，台灣5大電信商積極建置網路、籌備開台事宜，7月起將鳴槍進入5G時代。曾在4G時代寫下多項紀錄的台灣，首年5...

LG計畫推出僅採Snapdragon 845處理器的4G版Velvet

今年宣布推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的5G連網手機Velvet之後，消息指稱LG還計畫推出4G版Velvet，將會改採用Qualcomm舊款Snapdragon 845處理器，主要針對目前尚未開放5G網路服務的伊朗、巴西等市場銷售。

5nm製程Kirin 1020處理器不受影響 華為：P50系列手機進入開發階段

依照華為P系列手機產品總經理王永剛回應說明，目前P50系列手機已經進入開發階段，不會因為外力影響而停滯，同時也透露新款手機依然會在攝影功能加強。

iOS系統用起來最順？ 外媒體驗三星、蘋果新機點出10點差異

市面上各種形形色色的手機，但多分成Android和iOS兩大系統，兩者各有其忠實粉絲，不過沒有一台手機的各方面系統是完全制勝的。外媒「PCWorld」編輯西蒙（Michael Simon）近期體驗了蘋果的iPhone SE和三星的Galaxy S20 Ultra兩大新機，並點出了Android和iOS兩大系統的10點差異。

「iPhone 13」概念影片！滑蓋iPhone Slide Pro雖可恥但有用？

雖然最新消息傳出「今年 iPhone 12 將延後發布或上市」，但大家還是對今年新一代 iPhone 充滿期待。本週 ConceptsiPhone 頻道推出了一款「iPhone 13」概念設計，展示了滑蓋式 iPhone Slide Pro 概念設計。

20K以下手機排行榜…「奇怪的iPhone SE」只拿第六、冠軍無緣台灣

讀者眾多的知名外媒 Android Authority，最近公布了一個排行榜，主題是「最推薦的 500 英鎊（約新台幣 19100 元）以下手機」，雖然兩萬元也是價格不斐，但現在因應 5G 趨勢，手機只有越出越貴，想同時追求品質，可能錢還是要多拿出一點…一共選出了六支手機，分別如下

Redmi 9正式亮相！確定換上聯發科Helio G80處理器

日前有消息傳出的Redmi 9，稍早於西班牙地區宣布上市消息，同時也確認採用聯發科Helio G80處理器。

三星提出「Z字凹折」手機設計專利 但與TCL想法略有不同

相較TCL提出的Z字凹折設計，三星在新申請設計專利中也提出類似想法，但凹折方式則與TCL明顯不同。

三星將與康寧合作新款軟性玻璃？預計用在Galaxy Fold 2

三星在今年推出的Galaxy Z Flip採用南韓玻璃供應商DoInsys所提供UTG (Ultra Thin Glass)玻璃，相比去年推出的Galaxy Fold僅以軟質塑膠薄膜披覆提供更好保護效果。而三星將可能恢復與康寧合作，預期採用康寧所打造的軟性玻璃作為新機螢幕外層保護元件。

iPhone在大海中遺失 救生員靠一招翻轉救回

如果手機在海中遺失不趕快找回，可能會隨著海浪漂走就再也找不到。一名網友到關島玩，當時躺在海岸邊的流動圈中，並把裝在防水袋的手機放在流動圈上，但當時太愜意根本忘記手機的存在，直到回過神想要拍照時才發現手機已經不見，不過幸好在救生員的協助下，使用軟體「尋找iPhone」才把手機找回。

熱門新聞

Synology推出旗下首款SSD產品 讓NAS儲存運算速度加倍

Bang & Olufsen加入打造「Designed for Xbox」周邊配件

《星際大戰：獨行俠》新作消息提前曝光！EA證實將公布預告影片

多鏡頭相機設計早期發展廠商Light 宣布退出手機市場競爭

所有支援Google Assistant的裝置 將加入聲音匹配、喚醒關鍵字靈敏度調整功能

傳AT&T準備出售華納兄弟互動娛樂 吸引各大遊戲業者關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。