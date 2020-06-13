5nm製程Kirin 1020處理器不受影響 華為：P50系列手機進入開發階段

依照華為P系列手機產品總經理王永剛回應說明，目前P50系列手機已經進入開發階段，不會因為外力影響而停滯，同時也透露新款手機依然會在攝影功能加強。

而今年下半年預計推出的Mate 40系列手機，則預期會率先採用華為旗下海思半導體首款以5nm製程技術生產的Kirin 1020處理器 (或是Kirin 1000處理器)，預期會採用Arm新款Cortex-A78 CPU設計打造。

不過，受限於美國新一波技術出口禁令生效時間，雖然市場傳出華為已經緊急向台積電下訂單，但以目前台積電5nm製程產能資源來看，華為實際上能使用的Kirin 1020處理器數量可能面臨短缺。

至於Mate 40系列目前應該已經處於開發完成階段，並且進行後續調整工作，預期將推出Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 RS Porsche Design版本，但是否比照今年推出的P40 Pro+產品策略，推出進階版的Mate 40 Pro+。

但以目前美國技術出口禁令情況，預期Mate 40系列、P50系列依然僅能採用華為旗下HMS服務，仍無法使用Google提供的GMS服務，因此多少仍可能讓華為此款手機產品在全球市場銷售表現受影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》