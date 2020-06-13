LG計畫推出僅採Snapdragon 845處理器的4G版Velvet

今年宣布推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的5G連網手機Velvet之後，消息指稱LG還計畫推出4G版Velvet，將會改採用Qualcomm舊款Snapdragon 845處理器，主要針對目前尚未開放5G網路服務的伊朗、巴西等市場銷售。

相比5G版Velvet採用型號為LM-G900，4G版Velvet的型號預期為LM-G910，而除了處理器規格採用舊款旗艦規格之外，記憶體將會配置6GB容量，而儲存容量則是128GB，價格上自然也會比5G版更加親民。

5G版Velvet採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，電池容量則是4300mAh，另外更可支援Dual View雙螢幕擴充配件，並且支援Stylus Pen手寫筆配件。

而4G版除了在處理器規格會有差異外，是否在其他規格部分也會有所不同，目前還無法確認。

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