iOS系統用起來最順？ 外媒體驗三星、蘋果新機點出10點差異

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone SE雖然價格較低，但運行速度不輸iPhone 11 Pro。（美聯社）
iPhone SE雖然價格較低，但運行速度不輸iPhone 11 Pro。（美聯社）

市面上各種形形色色的手機，但多分成AndroidiOS兩大系統，兩者各有其忠實粉絲，不過沒有一台手機的各方面系統能完全制勝。外媒「PCWorld」編輯西蒙（Michael Simon）近期體驗了蘋果的iPhone SE和三星的Galaxy S20 Ultra兩大新機，並點出了Android和iOS兩大系統的10點差異。

大小不是重點

西蒙表示iPhone SE價格合理、單手可操作滑動、拿起Galaxy S20 Ultra反而覺得更笨重，希望未來三星的S21手機更小一些，傳言稱蘋果將生產5.4吋iPhone 12，這對那些希望在「不犧牲現代設計或顯示技術的情況下」，但仍可用一隻手使用手機的人來說是一個最佳選擇。

Android上的應用程序相形失色

西蒙稱在iPhone SE上所做的第一件事是安裝了大約十二種他經常使用的應用程序：Slack，Ring，Twitter，Chrome和少數其他應用程序，他表示兩平台功能基本上相同，但iOS體驗總體更好，即使不使用Apple的應用程式，iOS系統運行的速度更快，選單更智能、導航使用更直覺化，即使是使用Google自家的APP也一樣。

Apple沒有提供「always-on display」功能

Apple沒有為自家OLED面板的手機提供「always-on display」功能，在LCD螢幕的iPhone SE上同樣沒有提供，並不讓人感到意外，不過在2020年沒有「always-on display」功能就落伍了，尤其夜晚時若有訊息傳來，螢幕會相當刺眼。

iPhone SE觸控回饋表現更佳

西蒙認為Android系統的觸控回饋不過是伴隨著敲打和滑動的震動，且有時候不是震動太強烈，就是太過微弱，尤其在Galaxy S20 Ultra表現上更佳極端，反觀在iPhone SE上觸控回饋不只是硬件的擴展、物理性震動，更巧妙結合了數位內容的應用。

iPhone SE設計、優化更完整

iPhone SE的速度與iPhone 11 Pro一樣快，並且比運行最快的Android手機還快，即使不使用應用程式，iOS仍比Android系統更智能，像是截圖編輯或分享後，系統會提示是否直接刪除，想讓手機靜音直接切換側邊開關即可，這些都使iPhone SE使用上更加直覺。

「Smart Lock」是Android的最佳功能

Smart Lock系統可以讓你在使用像是Galaxy Buds或WearOS手錶等藍芽設備時，自動使Android手機保持解鎖狀態，這樣即便距離手機太遠，無法用指紋或臉部辨識解鎖時，也能輕鬆使用手機，相當省時，而這也是iPhone用戶目前體驗不到的功能。

Apple Store廣告一樣煩人

雖然Google的廣告眾所皆知的煩人，但Apple Store的廣告也不遑多讓，無論是搜尋特定類型或是特地的應用程式，搜尋結果上方都會掛著一個廣告，Simon認為這些廣告相當擾人。

USB-C較Lightning連接器表現出色

西蒙認為Apple的Lightning連接器或許比USB-C來得輕薄短小，但這是僅剩的好處，因為USB-C的通用性更佳，支持更高的功率傳輸和更快的數據傳輸，另外也可以在任一端插入，並支持外部顯示，況且Apple的Lightning連接器使用戶須多帶一條連接線。

Android通知系統較方便

Android通知系統操作較iOS方便，可以輕易使用暫停、互動、靜音等功能，而iOS的通知系統就像黑洞，每項事物都須經過管理才可使用，因此Android通知系統整體上表現更佳。

Android狀態欄提供更有效的快捷裝置

Android狀態欄不僅利用了微小的通知圖標，提醒使用者任何緊急通知，還包括了計時器和靜音設定裝置等細微的內容，與iOS控制中心相比，Android更易於自行設定，並提供有用且快速的設置快捷裝置，使用者能簡單、快速地開啟任何功能。

iOS Android iPhone SE

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iOS系統用起來最順？ 外媒體驗三星、蘋果新機點出10點差異

市面上各種形形色色的手機，但多分成Android和iOS兩大系統，兩者各有其忠實粉絲，不過沒有一台手機的各方面系統是完全制勝的。外媒「PCWorld」編輯西蒙（Michael Simon）近期體驗了蘋果的iPhone SE和三星的Galaxy S20 Ultra兩大新機，並點出了Android和iOS兩大系統的10點差異。

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