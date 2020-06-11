三星提出「Z字凹折」手機設計專利 但與TCL想法略有不同

相較TCL提出的Z字凹折設計，三星在新申請設計專利中也提出類似想法，但凹折方式則與TCL明顯不同。

在三星提出設計裡，主要是將手機上下兩端往不同方向凹折，僅而讓手機呈現S字狀，或是Z字狀形式。此凹折概念有點類似先前推出的Galaxy Z Flip，只是螢幕凹折次數多增加一次，讓手機整體長度進一步縮減。

三星是在2018年4月遞交申請此項專利，並且在今年5月26日由美國專利與商標局，以及世界知識產權局批准，但不確定未來是否會應用在旗下產品設計，或僅只是作為專利防禦使用。

先前說明中，三星強調今年將會更加著重螢幕可凹折手機產品發展，因此預期今年將會有更多螢幕可凹折手機問世，同時隨著中國品牌業者也加入螢幕可凹折手機產品競爭，加上Google也開始強化Android作業系統相容螢幕可凹折手機使用體驗，預期螢幕可凹折手機將會成為未來市場主流產品之一。

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