聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星提出「Z字凹折」手機設計專利 但與TCL想法略有不同
相較TCL提出的Z字凹折設計，三星在新申請設計專利中也提出類似想法，但凹折方式則與TCL明顯不同。
在三星提出設計裡，主要是將手機上下兩端往不同方向凹折，僅而讓手機呈現S字狀，或是Z字狀形式。此凹折概念有點類似先前推出的Galaxy Z Flip，只是螢幕凹折次數多增加一次，讓手機整體長度進一步縮減。
三星是在2018年4月遞交申請此項專利，並且在今年5月26日由美國專利與商標局，以及世界知識產權局批准，但不確定未來是否會應用在旗下產品設計，或僅只是作為專利防禦使用。
先前說明中，三星強調今年將會更加著重螢幕可凹折手機產品發展，因此預期今年將會有更多螢幕可凹折手機問世，同時隨著中國品牌業者也加入螢幕可凹折手機產品競爭，加上Google也開始強化Android作業系統相容螢幕可凹折手機使用體驗，預期螢幕可凹折手機將會成為未來市場主流產品之一。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言