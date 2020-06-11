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Redmi 9正式亮相！確定換上聯發科Helio G80處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有消息傳出的Redmi 9，稍早於西班牙地區宣布上市消息，同時也確認採用聯發科Helio G80處理器。

其他規格部分，則包含採用6.53吋、2340 x 1080解析度設計的水滴造型螢幕，而背面主相機也如先前傳聞採用圓底、中央垂直排列鏡頭設計，分別採用1300萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，而視訊鏡頭則採用800萬畫素規格。

而記憶體容量則採用3GB或4GB LPDDR4X規格，以及32GB或64GB eMMC 5.1儲存元件，電池容量則為5020mAh，支援QC3.0 18W有線快充

Redmi 9預計會在6月15日開放預訂，分別提供灰色、綠色與漸變紫色，建議售價將從139歐元起跳。而在歐洲市場推行後，預期小米也會將Redmi 9帶到其他市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

西班牙 Redmi 聯發科 快充 電池

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