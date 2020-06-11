20K以下手機排行榜…「奇怪的iPhone SE」只拿第六、冠軍無緣台灣

這些手機大家也都不陌生啦！

讀者眾多的知名外媒 Android Authority，最近公布了一個排行榜，主題是「最推薦的 500 英鎊（約新台幣 19100 元）以下手機」，雖然兩萬元也是價格不斐，但現在因應 5G 趨勢，手機只有越出越貴，想同時追求品質，可能錢還是要多拿出一點…一共選出了六支手機，分別如下

第一名：OnePlus 7T

征服大量外國網友，但可惜台灣並未販售的 OnePlus 7T，拿下了冠軍。6.55 吋的 90Hz 更新率螢幕、驍龍 855 Plus 處理器、8GB RAM，以及擁有良好使用體驗的 OxygenOS 系統，都是它備受好評的原因。其實它原本的售價是 549 英鎊，但隨著 OnePlus 8 的推出，它已經跌到了更適合入手的價位

第二名：Realme X2 Pro

以平價為賣點的 Realme，網友認為它在 2019 年的產品表現足以和 OnePlus 匹敵，售價僅為 419 英鎊（約新台幣 16000 元）的 Realme X2 Pro，擁有四個後置鏡頭、6.5 吋的 90Hz 更新率螢幕、驍龍 855 Plus 處理器、4000mAh 電量和 60W 快充。雖然不是所有人都覺得它的外形很好看，但 500 英鎊以下的價格很難找到同樣規格的手機

第三名：Google Pixel 3a / 3a XL

想便宜用到 Google 旗下所有的功能嗎？那 Google Pixel 3a / 3a XL 就是你的好選擇囉！它的拍照能力和自家的高階手機幾乎相同，而且同樣享有 Google 親身孩子的優良待遇：即時系統更新、方便的 Google Assistant、Active Edge，而且它還保留了耳機孔呢！

第四名：小米 Note10

小米的 Note 系列也是以 CP 值為主打，小米 Note10 有多達五個後置鏡頭，一億畫素的主鏡頭，儘管使用的是中階晶片，依然保有不錯的效能、優秀的電池壽命，同時保留了耳機孔。另外，Android Authority 也推薦 Poco F2 Pro，儘管價格稍稍超過 500 英鎊，但卻是搭載驍龍 865 旗艦晶片的高規格

第五名：三星 Galaxy A90 5G

三星的 A 系列手機在台灣賣得嚇嚇叫，也同樣獲得了外媒的喜愛，如果你想體驗 5G 的高速，想找一支價格合理的 5G 手機，那麼 A90 會是一個很好的選擇，它有 6.7 吋的 AMOLED 螢幕、三個後置鏡頭、4500mAh 電池、128GB 儲存空間和可]自行擴充 microSD 插槽

Android Authority 表示，新款的 iPhone SE 是一款「奇怪」的手機，高階的規格裝在 iPhone 8 的機身裡，沒有 FaceID、電量低，但卻有防水、無線充電等不錯的規格。但對於想嘗試 iOS 系統，想要試試水溫的朋友們，iPhone SE 的確是首選

（新聞來源：Android Authority）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》