「iPhone 13」概念影片！滑蓋iPhone Slide Pro雖可恥但有用？

雖然最新消息傳出「今年 iPhone 12 將延後發布或上市」，但大家還是對今年新一代 iPhone 充滿期待。本週 ConceptsiPhone 頻道推出了一款「iPhone 13」概念設計，展示了滑蓋式 iPhone Slide Pro 概念設計。

這款新的 iPhone 13 概念影片帶有四相機和 LiDAR 掃描儀，還展示了滑動式螢幕的許多潛在用途。它可以像 iPad 上的 Slide Over 應用程式一樣運行，例如，允許某人查看其電子郵件而不會在主螢幕上顯示該網頁。或者，此觸控螢幕可以用作鍵盤。

你喜歡這款 iPhone 13 概念設計嗎？

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》