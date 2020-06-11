聽新聞
test
0:00 / 0:00
「iPhone 13」概念影片！滑蓋iPhone Slide Pro雖可恥但有用？
雖然最新消息傳出「今年 iPhone 12 將延後發布或上市」，但大家還是對今年新一代 iPhone 充滿期待。本週 ConceptsiPhone 頻道推出了一款「iPhone 13」概念設計，展示了滑蓋式 iPhone Slide Pro 概念設計。
這款新的 iPhone 13 概念影片帶有四相機和 LiDAR 掃描儀，還展示了滑動式螢幕的許多潛在用途。它可以像 iPad 上的 Slide Over 應用程式一樣運行，例如，允許某人查看其電子郵件而不會在主螢幕上顯示該網頁。或者，此觸控螢幕可以用作鍵盤。
你喜歡這款 iPhone 13 概念設計嗎？
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言