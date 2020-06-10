iPhone在大海中遺失 救生員靠一招翻轉救回

如果手機在海中遺失不趕快找回，可能會隨著海浪漂走就再也找不到。一名網友到關島玩，當時躺在海岸邊的流動圈中，並把裝在防水袋的手機放在流動圈上，但當時太愜意根本忘記手機的存在，直到回過神想要拍照時才發現手機已經不見，不過幸好在救生員的協助下，使用軟體「尋找iPhone」才把手機找回。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，去年暑假和好友到關島玩，在第二天時他們到了一間連接著海岸的度假村，而當時他們躺在海岸邊隨著海浪漂動且簍空的流動圈中，就把裝在防水袋的手機放在流動圈上，原PO表示當下太過愜意根本忘了手機這回事，直到回過神來想要拍照時才發現手機已經完全消失。

原PO表示他翻遍了整個圈圈，但就是沒找到手機，他甚至詢問了幾乎所有海邊的遊客，並走遍了全部可以走的海域範圍，但就是找不到。隨著時間流逝，覺得越來越沒希望，就連救生員戴上浮潛的蛙鏡下海幫忙找，也沒找到，隨後救生員到岸上拿手機，叫朋友在他手機裡的尋找iPhone輸入帳號，沒想到居然連上了。

原PO表示，當時尋找iPhone的地圖上顯示手機漂到相隔超遠的隔壁海灘，於是他們跟隨救生員沿著海岸跑到另一個海灘，後來非常幸運，當他們抵達另一個海灘時，剛好有一對在海裡的外國夫妻撿到了手機。虛驚一場的經歷讓原PO感動表示，居然能在「茫茫大海」中找到手機，並呼籲所有人「尋找iPhone一定要設定好」。

貼文曝光後許多網友紛紛留言表示，「我的手機去年被西子灣的海龍王徵收」、「這時候貴的手機有貴的用處了」、「真的是茫茫大海」、「小提醒，安卓這功能叫做尋找裝置」、「在國外發生這種事受到幫忙真的會很想哭出來」、「有撿回來真的太幸運了」。