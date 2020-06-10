快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

7月9日開放銷售！三星與BTS合作特別版Galaxy S20+、Galaxy Buds+

聯合新聞網 / 楊又肇

為了增加今年推行旗艦手機Galaxy S20系列銷量，三星不僅在南韓地區與各個電信業者合作特殊款配色，更在北美市場提供優惠更大的舊機換購服務，而目前更與韓國男團BTS防彈少年團合作，推出Galaxy S20+ BTS特別版，同時也推出Galaxy Buds+ BTS特別版，預計在6月19日至7月5日間開放預訂，並且在7月9日透過BTS粉色俱樂部ARMY開放銷售。

三星是在今年3月宣布與BTS防彈少年團合作，直到目前才正式宣佈雙方合作的特別款手機與珍無線藍牙耳機，並且公布具體上市資訊。

此次推出的Galaxy S20+ BTS特別版，採用略帶漸層的粉紫配色設計，背面更加入防彈少年團的專屬標誌，而手機也內建防彈少年團桌布佈景內容。

至於Galaxy Buds+ BTS特別版則是採用紫色配色設計，同樣也在耳機外殼上加上防彈少年團專屬標誌，而充電攜行盒也採用相同設計

硬體規格方面，Galaxy S20+ BTS特別版與Galaxy Buds+ BTS特別版並未採用特殊設計，基本上與一般版本沒有差異，只是在於外觀配色方面導入諸多防彈少年團相關視覺設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

韓國 三星 GALAXY S20 防彈少年團

延伸閱讀

三星新款智慧手錶 有可能以Galaxy Watch 3為稱？

南韓報導：三星計畫在8月5日 以線上形式舉辦Unpacked發表活動

BTS登上「富比世」收入最高名人榜 打敗多數歐美男團

藍牙認證文件露餡 三星仍會推出Galaxy Note 20 Ultra

相關新聞

「iPhone防水手機」沉水中3秒就悲劇！送修竟要16900元

官方號稱手機防水是真的嗎？有網友剛買了一支iPhone11，卻在刷牙時手機不小心泡水，沉入5公分的水裡3秒就進水了，送修後官方卻表示「進水不算保固內容」，維修費高達16900元，讓他非常崩潰。

他問「最耐用手機型號」是哪支？網一面倒曝：這支用超過五年

由於手機價格大部分都偏高，因此多數人使用手機都以耐用為挑選重點。有網友表示，目前使用的三星S8+已使用三年，詢問是否有人手機也使用超過三年。其他網友則一面倒表示iPhone6s系列非常耐用，即使沒有換過電池，也十分耐用。

Antutu安兔兔公布2020年5月 全球Android 旗艦、中階智慧手機跑分排名Top 10

安兔兔 Antutu 公布 2020 年 5 月全球 Android 旗艦及中階智慧手機跑分排行榜，以 Antutu Benchmark V8 跑分結果進行分析，雖然跑分不是絕對準確，但排行榜仍有參考價值。

7月9日開放銷售！三星與BTS合作特別版Galaxy S20+、Galaxy Buds+

為了增加今年推行旗艦手機Galaxy S20系列銷量，三星不僅在南韓地區與各個電信業者合作特殊款配色，更在北美市場提供優惠更大的舊機換購服務，而目前更與韓國男團BTS防彈少年團合作，推出Galaxy S20+ BTS特別版，同時也推出Galaxy Buds+ BTS特別版，預計在6月19日至7月5日間開放預訂，並且在7月9日透過BTS粉色俱樂部ARMY開放銷售。

手機科技／腳架輔助 拍短影音好上手

隨著手機相機功能及畫素不斷提升，橘世代不只在LINE分享「長輩圖」，道早晚安和噓寒問暖，現在更利用手機拍照和錄影音，究竟...

三星新款智慧手錶 有可能以Galaxy Watch 3為稱？

近期才有不少消息指稱三星準備推出新款Galaxy Watch 2，並且將重新加回實體錶圈轉環介面，但在中國工信部、泰國NBTC認證資料，更顯示三星型號包含SM-R850、SM-R840與SM-R855F等的新款智慧手錶名稱，則顯示為Galaxy Watch 3。

南韓報導：三星計畫在8月5日 以線上形式舉辦Unpacked發表活動

日前已經有消息指稱三星計畫以線上發表形式公佈預計推出的Galaxy Note 20系列手機，而依照《東亞日報》報導內容表示，三星最快會在8月5日以線上形式舉辦Unpacked活動，預計公佈新款Galaxy Note 20系列手機，以及預計同步揭曉的Galaxy Fold 2。

電源連接線越長…iPhone、iPad充電速度越慢嗎？

市售有非常多蘋果 iPhone / iPad 的 Lightning 連接線，長度從最短的 15 公分到 3 公尺都有。電源連接線的長度是否會影響到 iPhone 充電性能呢？本週充電頭網站找了來不同長度的 USB-C to Lightning 數據線進行充電測試，看看線材的長度會不會影響充電速度，是否意味著線材越短充電越快，反之充電越慢？

iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

美國 Apple 公司於 2015 年推出的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 手機，到今年已經邁入第五年。根據以色列網站 The Verifier 的最新消息，今天 iOS 14 系統將相容所有能運行 iOS 13 的 iPhone、iPad、iPod touch，意味著 iPhone 6s、iPhone 6 Plus 和 iPhone SE 也能支援更新 iOS 14 系統。

買iPhone扣半年薪！陸企發公告挺國貨發獎金 網看金額傻眼

從貿易戰到肺炎，近期中美關係可說是越來越緊張，兩大國之間的角力也延燒到了國內人民。近日有網友在批踢踢八卦板爆料，表示有中國的公司發出公告，如果旗下員工選擇用美貨而不用國貨，就要扣半年的績效薪水！

防疫商機？華為新款手機Honor Play 4 Pro可量體溫 但只在中國賣

但這款手機只在中國販售，且受到美國貿易制裁禁令影響，不提供 Google Play 相關應用服務。

OPPO Reno 4揭曉！5G網路設備等物聯網裝置同步登場

日前確定推出新款Reno 4系列手機，並且確認會採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器之後，OPPO在稍早公佈消息中確認推出Reno 4與Reno 4 Pro兩款新機，同時也推出具備降噪功能的新款Enco W51真無線藍牙耳機，以及OPPO手環與旗下首款5G CPE T1行動路由器。

熱門新聞

彭博：蘋果Mac將改用自家晶片 最快WWDC公布

半夜傳LINE怕吵到人？3步驟搶先體驗「無聲訊息」隱藏功能

Twitter槓川普再爆火花！搜尋「種族主義者」 川普被排第一順位

《還願 DEVOTION》強勢回歸！台灣限定實體版正式開放預購

Google Maps在導航過程 增加更多新型冠狀病毒防疫資訊

PlayStation 5線上發表活動 Sony確認於6月12日凌晨恢復舉辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。