7月9日開放銷售！三星與BTS合作特別版Galaxy S20+、Galaxy Buds+

為了增加今年推行旗艦手機Galaxy S20系列銷量，三星不僅在南韓地區與各個電信業者合作特殊款配色，更在北美市場提供優惠更大的舊機換購服務，而目前更與韓國男團BTS防彈少年團合作，推出Galaxy S20+ BTS特別版，同時也推出Galaxy Buds+ BTS特別版，預計在6月19日至7月5日間開放預訂，並且在7月9日透過BTS粉色俱樂部ARMY開放銷售。

三星是在今年3月宣布與BTS防彈少年團合作，直到目前才正式宣佈雙方合作的特別款手機與珍無線藍牙耳機，並且公布具體上市資訊。

此次推出的Galaxy S20+ BTS特別版，採用略帶漸層的粉紫配色設計，背面更加入防彈少年團的專屬標誌，而手機也內建防彈少年團桌布佈景內容。

至於Galaxy Buds+ BTS特別版則是採用紫色配色設計，同樣也在耳機外殼上加上防彈少年團專屬標誌，而充電攜行盒也採用相同設計

硬體規格方面，Galaxy S20+ BTS特別版與Galaxy Buds+ BTS特別版並未採用特殊設計，基本上與一般版本沒有差異，只是在於外觀配色方面導入諸多防彈少年團相關視覺設計。

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