新北市智慧社區APP獲IDC亞太智慧城市公民參與首獎

【新北市訊】新北市政府致力於推動智慧城市發展，今年以「新北智慧社區APP公民參與計畫」，榮獲IDC國際數據公司 (International Data Corporation)評定為「2020亞太區智慧城市大獎」(SCAPA)「公民參與」項目首獎，展現新北市政府長期在智慧城市推動成果。

新北市政府研考會表示，本次市府參與評比，係為促進城市數位化及提升社區管理效率，讓社區管委會及住戶可透過行動載具e指搞定，輕鬆掌握社區大小事及獲取市府訊息，新北市政府推出「新北智慧社區APP」全新改版，以居民生活為核心，透過前端APP與後端介面，持續加入食、衣、住、行、育、樂等生活資訊並結合民政、里長體系資源，提供即時的全方位智慧社區服務，建立市府與社區行動化雙向互動平臺，除了能隨時用手機查看簽收郵件、社區公告、公設預約、瓦斯度數填報、意見信箱等基本社區管理功能外，亦新增社區團購、通報市府及生活支付等3大服務，並免費提供給各社區與住戶使用，無須花費任何使用成本，亦無商業軟體廣告或資安的疑慮，因此在88個參賽者脫穎而出。

新北市已連續4年獲得該大獎的肯定，為促進城市數位化及提升社區管理效率，今年推動「新北智慧社區APP」，提供全方位智慧社區服務，期為民眾帶來更幸福、更美好、更智慧的城市生活

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