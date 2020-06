新北市智慧社區APP獲IDC亞太智慧城市公民參與首獎

美國 Apple 公司於 2015 年推出的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 手機,到今年已經邁入第五年。根據以色列網站 The Verifier 的最新消息,今天 iOS 14 系統將相容所有能運行 iOS 13 的 iPhone、iPad、iPod touch,意味著 iPhone 6s、iPhone 6 Plus 和 iPhone SE 也能支援更新 iOS 14 系統。

2020-06-07 10:34