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Antutu安兔兔公布2020年5月 全球Android 旗艦、中階智慧手機跑分排名Top 10

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Antutu
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安兔兔 Antutu 公布 2020 年 5 月全球 Android 旗艦及中階智慧手機跑分排行榜，以 Antutu Benchmark V8 跑分結果進行分析，雖然跑分不是絕對準確，但排行榜仍有參考價值。

Android 旗艦智慧手機跑分排行榜

圖片及資料來源：Antutu
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在 Antutu 安兔兔公布資料裡，2020 年 5 月 Android 旗艦手機跑分排行近幾乎都是由中國品牌手機的天下，非中國品牌只有 Samsung Galaxy S20 系列入榜，而且 Samsung 三星一口氣就拿下 4 個名額。

拿下冠軍的是 Xiaomi 小米 Mi 10 Pro （8GB 記憶體 + 256GB 儲存容量）版本，跑分總分為 590,838 分；第二名則是 6.67 吋紅米 Redmi K30 Pro （6GB 記憶體 + 128GB 儲存容量），總跑分數為 586,004 分；第三名依然是中國品牌拿下，但不是小米旗下品牌，而是 OnePlus 8 Pro （12GB 記憶體 + 256GB 儲存容量）；不過，排行第四名再次重回小米公司手上，小米 Mi 10 （8GB 記憶體 + 256GB 儲存容量）跑分平均分數 574,229 。

排行榜前 4 名的共通點是搭載高通於 2020 年 2 月底發表的最新版 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，且都是 5G 手機。

至於 Samsung 三星 Galaxy S20 系列則分別拿下：第 5 名 Samsung S20 Ultra 5G（12GB 記憶體 + 128GB 儲存容量）、第 6 名 Samsung S20+ 5G（12GB 記憶體 + 128GB 儲存容量）、第 8 名 Samsung S20+（8GB 記憶體 + 128GB 儲存容量）、第 10 名 Samsung S20 5G（8GB 記憶體 + 128GB 儲存容量）。

這次 Samsung 三星入榜手機搭載的處理器都是 Samsung 自家的 Exynos 990，不過在美國銷售的 Samsung Galaxy S20 系列卻是以 Qualcomm Snapdragon 865 處理器為主，不知道搭載高通 S865 的 Samsung Galaxy S20 系列跑分會不會比搭載 Exynos 990 版本更高。

另外，排行榜中還有兩款搭載高通 Qualcomm Snapdragon 855+ 手機入榜，分別是第 7 名 ROG Phone 2 和第 9 名 realme X2 Pro，雖然高通

S855+ 跑分比 S865 處理器低分，但它著重提供 5G、電競、AI 和 XR 的體驗，也因此搭載在主打電競功能的 ROG Phone 2 上。

Android 中階智慧手機跑分排行榜

圖片及資料來源：Antutu
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Android 中階智慧手機跑分排行榜中跑分成績區間落在 235,193 至 317,540，這些分數與旗艦手機相比差了 200,000 以上，落差其實還滿大的，而且除了排名第 9 名的 Samsung Galaxy A71 之外，其他全是中國品牌手機。

其中，排行第一名的 Redmi K30 5G 是小米旗下紅米品牌在 2020 年 1 月推出的 5G 中階手機，搭載高通 5G SoC 單晶片 Snapdragon 765G 處理器，結合 Snapdragon X52 5G 數據機及射頻系統、第五代 AI Engine，支援多鏡頭、電競，同時維持電池續航力。

第 2 名 Huawei 華為 nova 7i 搭載海思 HiSilicon Kirin 810 處理器，這款處理器是 7nm 製程的中階手機處理器，採八核心規格，專門為 AI 運算設計。

第 3 名 Redmi K30 5G 和第 4 名 realme 6 都搭載聯發科 MediaTek G90T 處理器，它是採用 12 奈米製程製造的 SoC，使用兩大六小的八核架構，包括 ARM Cortex-A76 與 Cortex-A55，是為遊戲設計的處理器。

至於 2020 年 1 月底發表的 Samsung Galaxy A71 則是排行第 9 名，也是榜上唯一非中國品牌手機，搭載高通 Qualcomm Snapdragon 730 處理器，採用 8 奈米製程，搭配第四代高通 AI 引擎及 Elite Gaming 功能，優化遊戲體驗。不過，這款手機主打的並不是遊戲功能，而是它搭載 6,400 萬畫素 4+1 的相機鏡頭，可提供多樣化的拍攝體驗。

圖片及資料來源：Antutu

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 AI Android 三星 小米 Redmi

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