「iPhone防水手機」沉水中3秒就悲劇！送修竟要16900元

官方號稱手機防水是真的嗎？有網友剛買了一支iPhone11，卻在刷牙時手機不小心泡水，沉入5公分的水裡3秒就進水了，送修後官方卻表示「進水不算保固內容」，維修費高達16900元，讓他非常崩潰。

有網友在臉書「爆怨公社」發文表示，「心情真的很差！昨天刷牙的時候，手機不小心泡到了水。還以為iPhone是知名的防水手機，這支iPhone 11買了不到兩個月，沉在5公分不到的水裡三秒…竟然進水了」。

他表示，「維修費用居然要高達16900元。我的腦袋也跟著進水了…他們解釋的原因是…手機進水不算保固！」

其他網友則表示，「我朋友也是，碰水大概10秒溪邊，整支iPhoneXR報廢」、「每家公司都有寫進水不能保固，電器本來就不能碰水，沒進水是幸運」，不過也有人的手機倖存，留言「我的7+跟xs max掉到裝滿水的水槽都沒事，我太幸運了」、「我有朋友掉進去咖哩裡面，還沒事耶」。

還有人說，「我的i6也是不小心直接泡在水裡約十秒，結果用了快五年多了還在用，騎車掉在馬路上亂竄，結果螢幕裂開了現在也還在用」、「我上禮拜SE整隻不小心掉進熱水鍋裡，我當下急著拿起來，用衛生紙擦乾，到現在還能回覆你訊息」。

有網友表示，「我手機曾經掉下馬桶過一次，放工作褲口袋進洗衣機一次，洗了大概五分鐘都沒事，從這兩次之後，我手機都直接用沐浴乳放水龍頭下洗」、「上次我的 XSMax掉到剛拉完屎的馬桶裡，我傻眼至少20秒、找工具10秒、猶豫20秒、空手撈了5秒、拿到水龍頭沖洗15秒」。