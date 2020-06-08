他問「最耐用手機型號」是哪支？網一面倒曝：這支用超過五年

由於手機價格大部分都偏高，因此多數人使用手機都以耐用為挑選重點。有網友表示，目前使用的三星S8+已使用三年，詢問是否有人手機也使用超過三年。其他網友則一面倒表示iPhone6s系列非常耐用，即使沒有換過電池，也十分耐用。

有網友在PTT發文表示，目前使用的三星S8+已使用三年，使用上有點卡卡的，但沒什麼大問題，曾換過電池、麥克風，但不太想換新手機，「畢竟現在一支旗艦機都要近3萬元，且現在手機一年推出一次新款，幾乎都是小改款而已，跟買車一樣騙，真佩服那些每年拿新手機的人，有人手機也拿超過三年的嗎？」

其他網友則表示，「可以不要買旗艦機」、「沒壞就繼續用啊，手機只看文字訊息，不打遊戲、不看影片的話就沒差」、「三年簡單啦，一般最少不是五年起跳嗎？」、「我跟你同一支手機，沒大問題但就是想換了」。

至於最耐用的手機為何，許多網友表示，「iPhone 6s+，4.3年持續服役中」、「6s邁入第五年」、「6s活跳跳中」、「6s+戰4年了」、「6S用5年只有電池衰退其他沒問題，年底要換了」、「6s連電池都沒換過」、「iPhone 6s順順用」、「6s真的超耐用」、「6S+剛換電池..再戰三年」、「6S+快五年惹」、「6s plus剛出用到現在」、「6S+戰了3年多才換」、「我iPhone 6s用快五年」。