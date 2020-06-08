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三星新款智慧手錶 有可能以Galaxy Watch 3為稱？
近期才有不少消息指稱三星準備推出新款Galaxy Watch 2，並且將重新加回實體錶圈轉環介面，但在中國工信部、泰國NBTC認證資料，更顯示三星型號包含SM-R850、SM-R840與SM-R855F等的新款智慧手錶名稱，則顯示為Galaxy Watch 3。
目前仍無法確認三星接下來預計推出的新款智慧手錶正式名稱，是否就是Galaxy Watch 2，或是以Galaxy Watch 3為稱，但從泰國NBTC認證資料顯示，新款智慧手錶名稱將是Galaxy Watch 3。
而規格方面，則包含提供41mm、45mm兩種尺寸，同時具備5ATM防水效果，本身更通過美國軍規防護認證MIL-STD-810G，同時內建GPS與4G LTE連接功能，但預期也會提供僅以Wi-Fi連網版本。
除了採用不鏽鋼材質設計，相關消息更認為三星將在此次推出的新款Galaxy Watch將增加鈦合金錶帶款式，同時定位依然會設定在高階智慧錶款，與Galaxy Watch Active 2設定在運動錶款定位做區隔。
另外，此款智慧手錶預期會在Galaxy Note 20系列之前，或是在即將到來的Unpacked活動同步亮相。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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