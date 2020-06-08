三星新款智慧手錶 有可能以Galaxy Watch 3為稱？

從貿易戰到肺炎，近期中美關係可說是越來越緊張，兩大國之間的角力也延燒到了國內人民。近日有網友在批踢踢八卦板爆料，表示有中國的公司發出公告，如果旗下員工選擇用美貨而不用國貨，就要扣半年的績效薪水！

2020-06-06 15:48