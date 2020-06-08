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南韓報導：三星計畫在8月5日 以線上形式舉辦Unpacked發表活動
日前已經有消息指稱三星計畫以線上發表形式公佈預計推出的Galaxy Note 20系列手機，而依照《東亞日報》報導內容表示，三星最快會在8月5日以線上形式舉辦Unpacked活動，預計公佈新款Galaxy Note 20系列手機，以及預計同步揭曉的Galaxy Fold 2。
由於新型冠狀病毒疫情持續影響，同時美國境內目前更因為警察疑似執法過當，造成種族歧視抗爭爆發，因此三星仍在內部討論透過實體活動發表新款旗艦手機的可能性，但仍有較大可能會以線上形式舉辦發表活動。
目前還無法確認三星將會在Galaxy Note 20系列做什麼樣的調整，但預期也會加入與Galaxy S20 Ultra相同的相機模組，以及更高畫面更新率顯示功能，以及螢幕鏡頭設計，而作為此系列產品的S Pen應用功能預期也會是此次新機更新重點項目。
另外，從藍牙技術聯名認證文件中顯示，三星預期也會推出名為Galaxy Note 20 Ultra的新機，同時型號將是SM-N986U，並且採用藍牙5.0設計。
除了Galaxy Note 20系列，三星預期也會在下半年的Unpacked發表會同步揭曉新款螢幕可凹折手機，除了名稱有可能是Galaxy Fold 2，更有消息指稱三星將會藉由精簡元件與設計成本，藉此讓新款螢幕可凹折手機價格更趨親民化。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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