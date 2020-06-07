電源連接線越長…iPhone、iPad充電速度越慢嗎？

市售有非常多蘋果 iPhone / iPad 的 Lightning 連接線，長度從最短的 15 公分到 3 公尺都有。電源連接線的長度是否會影響到 iPhone 充電性能呢？本週充電頭網站找了來不同長度的 USB-C to Lightning 數據線進行充電測試，看看線材的長度會不會影響充電速度，是否意味著線材越短充電越快，反之充電越慢？

充電頭網站找來了 4 款不同長度的 Lightning 數據線，分別是 20 公分、105 公分、128 公分和 189 公分，使用 ChargerLAB Power-Z MF001 測試儀對 Lightning 接口測試，測試結果為ASIC、PMU 均為原裝 C94 元件，評分為 100 分。

找來了 7 款支援 PD 快充的 iPhone 手機以及兩款 iPad 進行充電測試。

從下圖能看到 4 種不同長度規格的 iPhone 數據線在為手機或者 iPad 平板電腦充電時功率並沒有太大的變化，功率大小浮動處於正常的變化範圍。

結論，4 種線材的充電成績只存在於小幅度的波動狀態，處於正常狀態，4 種長度規格線材的充電功率處於相同水平。線材的長度規格並不會影響充電的功率大小，所有的線材均可以提供相同的充電性能。

只要選擇 Apple 原廠的 Lightning 電源與連接線，或是經 MFi 認證的傳輸線即可。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》