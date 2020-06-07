快訊

被老爸川普拖累！伊凡卡畢典致詞遭喊卡 痛批封殺文化

【罷韓之後1】陳其邁的市長路 必須記取2年前敗選教訓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電源連接線越長…iPhone、iPad充電速度越慢嗎？

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
記者江良誠／攝影
記者江良誠／攝影

市售有非常多蘋果 iPhone / iPadLightning 連接線，長度從最短的 15 公分到 3 公尺都有。電源連接線的長度是否會影響到 iPhone 充電性能呢？本週充電頭網站找了來不同長度的 USB-C to Lightning 數據線進行充電測試，看看線材的長度會不會影響充電速度，是否意味著線材越短充電越快，反之充電越慢？

充電頭網站找來了 4 款不同長度的 Lightning 數據線，分別是 20 公分、105 公分、128 公分和 189 公分，使用 ChargerLAB Power-Z MF001 測試儀對 Lightning 接口測試，測試結果為ASIC、PMU 均為原裝 C94 元件，評分為 100 分。

找來了 7 款支援 PD 快充的 iPhone 手機以及兩款 iPad 進行充電測試。

從下圖能看到 4 種不同長度規格的 iPhone 數據線在為手機或者 iPad 平板電腦充電時功率並沒有太大的變化，功率大小浮動處於正常的變化範圍。

結論，4 種線材的充電成績只存在於小幅度的波動狀態，處於正常狀態，4 種長度規格線材的充電功率處於相同水平。線材的長度規格並不會影響充電的功率大小，所有的線材均可以提供相同的充電性能。

只要選擇 Apple 原廠的 Lightning 電源與連接線，或是經 MFi 認證的傳輸線即可。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone iPad 快充 Lightning USB

延伸閱讀

iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

買iPhone扣半年薪！陸企發公告挺國貨發獎金 網看金額傻眼

博通暗示：蘋果新款iPhone將延至更晚時間亮相

新竹海灘挖出iPhone「還能用」！常客曝：這裡常挖到手機

相關新聞

iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

美國 Apple 公司於 2015 年推出的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 手機，到今年已經邁入第五年。根據以色列網站 The Verifier 的最新消息，今天 iOS 14 系統將相容所有能運行 iOS 13 的 iPhone、iPad、iPod touch，意味著 iPhone 6s、iPhone 6 Plus 和 iPhone SE 也能支援更新 iOS 14 系統。

電源連接線越長…iPhone、iPad充電速度越慢嗎？

市售有非常多蘋果 iPhone / iPad 的 Lightning 連接線，長度從最短的 15 公分到 3 公尺都有。電源連接線的長度是否會影響到 iPhone 充電性能呢？本週充電頭網站找了來不同長度的 USB-C to Lightning 數據線進行充電測試，看看線材的長度會不會影響充電速度，是否意味著線材越短充電越快，反之充電越慢？

買iPhone扣半年薪！陸企發公告挺國貨發獎金 網看金額傻眼

從貿易戰到肺炎，近期中美關係可說是越來越緊張，兩大國之間的角力也延燒到了國內人民。近日有網友在批踢踢八卦板爆料，表示有中國的公司發出公告，如果旗下員工選擇用美貨而不用國貨，就要扣半年的績效薪水！

防疫商機？華為新款手機Honor Play 4 Pro可量體溫 但只在中國賣

但這款手機只在中國販售，且受到美國貿易制裁禁令影響，不提供 Google Play 相關應用服務。

OPPO Reno 4揭曉！5G網路設備等物聯網裝置同步登場

日前確定推出新款Reno 4系列手機，並且確認會採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器之後，OPPO在稍早公佈消息中確認推出Reno 4與Reno 4 Pro兩款新機，同時也推出具備降噪功能的新款Enco W51真無線藍牙耳機，以及OPPO手環與旗下首款5G CPE T1行動路由器。

博通暗示：蘋果新款iPhone將延至更晚時間亮相

雖然蘋果目前並未針對預訂會在今年秋季更新的新款iPhone做任何消息透露，但市場其實已經有看法認為，新款iPhone可能因今年新型冠狀病毒疫情影響延後發表上市時間。而本身與蘋果同樣有深度合作的博通，稍早則是暗示蘋果新機上市時間將會延後。

HTC新款中階手機Desire 20 Pro 預期7月對外公佈上市資訊

近期持續有消息傳出的HTC新機Desire 20 Pro，稍早已經在台灣NCC通過檢驗，另外也在Google Play服務支援內容出現，預期最快戶在近期內公佈上市資訊。

Xperia 1 II鎖定金字塔頂端用戶 5G連網服務相容與他國略有不同

針對此次在台上市的旗艦手機Xperia 1 II相關細節，Sony Mobile日本團隊除了透過影片內容詳細解說，同時也針對特定細節作了回覆，例如在美國為何僅推出支援4G LTE版本，以及此次在相機功能設計與產品名稱所對應特色定位。

藍牙認證文件露餡 三星仍會推出Galaxy Note 20 Ultra

雖然先前說法強調三星預計在下半年推出的Galaxy Note 20，僅會推出標準款Galaxy Note 20與加強版Galaxy Note 20+，但在藍牙技術聯名認證文件中，顯然出現名為Galaxy Note 20 Ultra的新機，同時型號將是SM-N986U，並且採用藍牙5.0設計。

榮耀揭曉Play 4系列手機 採用聯發科天璣800處理器

先前就已經透露將在旗下手機採用聯發科處理器的榮耀，稍早終於揭曉新款搭載天璣800處理器的Play 4，以及搭載華為旗下海思半導體打造Kirin 990處理器的Play 4 Pro。

工研院與廣達攜手開發多天線筆電 助攻5G布局

2020年跨入5G元年，為助產業搶攻5G商機，工研院與筆電設計製造大廠廣達電腦合作，運用全球首創的「積層式3D線路技術」...

Sony Mobile首款5G手機Xperia 1 II登台 售價35,990元

索粉期待已久，Sony Mobile首款5G手機Xperia 1 II終於正式在台亮相，共有耀黑、羽白、鏡紫3款經典色，...

熱門新聞

買iPhone扣半年薪！陸企發公告挺國貨發獎金 網看金額傻眼

真無線耳機推夏季搶眼新色 馬卡龍綠、冰川藍太美必收

iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

電源連接線越長…iPhone、iPad充電速度越慢嗎？

MacBook電腦何時該換電池？用電池健康度管理就知道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。