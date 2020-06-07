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iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
iPhone 6S Plus（左）和6S（中），螢幕僅4吋的SE（右）。美聯社
iPhone 6S Plus（左）和6S（中），螢幕僅4吋的SE（右）。美聯社

美國 Apple 公司於 2015 年推出的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 手機，到今年已經邁入第五年。根據以色列網站 The Verifier 的最新消息，今天 iOS 14 系統將相容所有能運行 iOS 13 的 iPhone、iPad、iPod touch，意味著 iPhone 6s、iPhone 6 Plus 和 iPhone SE 也能支援更新 iOS 14 系統。

Apple 今年將在線上的 WWDC 活動中推出 iOS 14，該活動將於 2020 年 6 月 22 日舉行。Apple 通常會在新設備發布後大約 4~5 年內提供軟體更新，如果 iPhone 6s 和 iPhone SE 能支援最新 iOS 14 將打破過往記錄邁向第 6 年。

目前尚不清楚 iPadOS 14 會相容哪些型號 iPad，目前可以運行 iPadOS 13 的設備包括 iPad Air 2、第三代 iPad Air、iPad mini 4 和 5，第五、第六和第七代 iPad 以及所有 iPad Pro。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

以色列 iPhone SE iPhone iOS

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