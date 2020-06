iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

美國 Apple 公司於 2015 年推出的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 手機,到今年已經邁入第五年。根據以色列網站 The Verifier 的最新消息,今天 iOS 14 系統將相容所有能運行 iOS 13 的 iPhone、iPad、iPod touch,意味著 iPhone 6s、iPhone 6 Plus 和 iPhone SE 也能支援更新 iOS 14 系統。

Apple 今年將在線上的 WWDC 活動中推出 iOS 14,該活動將於 2020 年 6 月 22 日舉行。Apple 通常會在新設備發布後大約 4~5 年內提供軟體更新,如果 iPhone 6s 和 iPhone SE 能支援最新 iOS 14 將打破過往記錄邁向第 6 年。

目前尚不清楚 iPadOS 14 會相容哪些型號 iPad,目前可以運行 iPadOS 13 的設備包括 iPad Air 2、第三代 iPad Air、iPad mini 4 和 5,第五、第六和第七代 iPad 以及所有 iPad Pro。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了,聯合新聞網獲授權轉載。》