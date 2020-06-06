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買iPhone扣半年薪！陸企發公告挺國貨發獎金 網看金額傻眼
從貿易戰到肺炎，近期中美關係可說是越來越緊張，兩大國之間的角力也延燒到了國內人民。近日有網友在批踢踢八卦板爆料，表示有中國的公司發出公告，如果旗下員工選擇用美貨而不用國貨，就要扣半年的績效薪水！
根據公告內容，這間位在西安的公司為了弘揚民族精神，支持國產品牌，決定到今年年底前，「不建議」員工購買iPhone手機以及美廠汽車，否則就要扣半年績效薪水。反之，若是購買國產的華為手機有獎金100元人民幣（約台幣420元），而購買國產汽車的話則獎勵1000元（約台幣4200元）。
對此鄉民紛紛吐槽：「100人民幣，當人乞丐呀」、「人家送的不行嗎？怎麼知道是買的」、「華為手機裡面的美國零件，要不要算在內呢」、「公司的電腦用微軟，扣多少」、「華為值100人民幣蘋果值半年工資高下立判」、「連工作都要進籠子裡的國家」。
還有許多人想到先前小米集團董事長雷軍被抓包用iPhone回文，不禁諷刺就連中國政府官員、大老闆們都沒在用國貨，反而要求員工？「中國政府自己都不禁了」、「老闆：還好我都自己發自己工資，不用被扣」、「華為老總裁自己都全身蘋果，笑死」、「就不要哪天抓到老闆用哀鳳發文」、「官員的小孩都美國人要罰多少」。
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