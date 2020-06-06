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防疫商機？華為新款手機Honor Play 4 Pro可量體溫 但只在中國賣

聯合新聞網 / INSIDE
華為新款手機Honor Play 4 Pro。 圖擷自HONOR
華為新款手機Honor Play 4 Pro。 圖擷自HONOR

但這款手機只在中國販售，且受到美國貿易制裁禁令影響，不提供 Google Play 相關應用服務。

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）流行期間，「發燒」是決定要不要去醫院篩檢的重要依據，但日前耳溫槍、額溫槍一度難以取得，而華為新款手機 Honor Play 4 Pro 則內建溫度感應器，可以拿來量體溫。

根據 TNW 報導，打開華為手機內建的體溫量測應用程式後，再把手機鏡頭置放靠近額頭，就可以透過鏡頭的紅外線感應器（infrared sensor）量測當前體溫。

官方表示，只要是攝氏 -20 度到攝氏 100 度之間的溫度範圍，都被可以被量測到。不過，紅外線感測器是讀取表面溫度，因此不像讀取內部溫度的熱像儀那樣精確；然而，紅外線感測器成本價格低廉，目前也早已在智慧型手機中普及，例如：用於臉部解鎖 Face ID 等。

又例如，同樣是中國品牌的 OnePlus，今年推出只在海外市場開賣的旗艦機 OnePlus 8 Pro，其攝影鏡頭就內建紅外線感測器。原本希望藉此提供特殊的攝影質感，但後來卻因為有「透視」疑慮而引起爭議，也讓 OnePlus 決定暫停這款手機的某些濾鏡效果。

只是，並非所有華為手機都可以拿來量體溫，目前只有 2020 年出廠的新款手機內建量體溫功能，且目前只在中國販售，價格為人民幣 2999 元（折合約新台幣 1.26 萬元），約屬於中階價位。

但需要提醒的是，因為受到美國貿易制裁禁令影響，Honor Play 4 Pro 手機雖然搭載 Android 10 系統，但並不提供 Google Play 相關應用服務。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

發燒 人民幣 新型冠狀病毒 華為 Google Play Android OnePlus

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