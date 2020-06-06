HTC新款中階手機Desire 20 Pro 預期7月對外公佈上市資訊
近期持續有消息傳出的HTC新機Desire 20 Pro，稍早已經在台灣NCC通過檢驗，另外也在Google Play服務支援內容出現，預期最快戶在近期內公佈上市資訊。
在先前消息裡，Desire 20 Pro是以古巴主要城市之一「Bayamo」作為產品代稱，並且採用Qualcomm Sapdragon 660處理器，但後續消息則指稱處理器規格為Sapdragon 665。
不過，此款手機顯然不是HTC首款5G連網手機，因此預期HTC今年還會另外推出對應5G連網功能的手機產品，但不確定是否定調旗艦機種，或是採用中高階手機產品定位。
以Desire 20 Pro目前傳出規格來看，除了採用Sapdragon 665處理器，還包含採用解析度為2340 x 1080、開孔螢幕規格，以及6GB記憶體等設計，背面主相機則預計採用4鏡頭設計規格，並且搭配背面指紋辨識器。
依照相關看法，HTC預計會在今年推出旗下首款5G連網手機，預期也會在今年7月推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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