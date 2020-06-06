博通暗示：蘋果新款iPhone將延至更晚時間亮相

雖然蘋果目前並未針對預訂會在今年秋季更新的新款iPhone做任何消息透露，但市場其實已經有看法認為，新款iPhone可能因今年新型冠狀病毒疫情影響延後發表上市時間。而本身與蘋果同樣有深度合作的博通，稍早則是暗示蘋果新機上市時間將會延後。

雖然博通並未直接明指蘋果新機將會延後推出，但從博通執行長陳福陽 (Hock Tan)說明近期公佈財報結果時，表示「某間大型北美手機客戶」過去都會在下一季財報裡為博通帶動兩位數的營收成長，便顯示博通所指對象就是蘋果。

不過，依照陳福陽表示接下來的財報營收，可能會因為「某間大型北美手機客戶」產品上市時間影響，而就博通過去以來與蘋果合作關係，主要由前者向後者提供Wi-Fi及藍牙晶片，以及以安華高 (Avago)品牌提供的無線射頻前端晶片，因此代表蘋果預計推出的新款iPhone將會延後推出。

蘋果過去通常選在9月中旬前後公佈新款iPhone，而今年可能因為疫情影響，造成新機上市時間可能延後至10月，甚至也有看法認為蘋果可能顧及今年首度推出支援5G連網的iPhone產品，在不希望疫情影響新機銷量情況下，將可能讓新機實際上市時間大舉延後。

但從市場需求考量，蘋果也有可能在秋季先提供特定款式機種，並且再後續再提供其他規格。

類似情況，蘋果過去就曾在2017年先在9月推出iPhone 8系列，直到10月才推出取消Touch ID指紋辨識器，並且改為Face ID人臉辨識解鎖設計的iPhone X，隔年的iPhone XR也是在iPhone XS系列先進入市場後推出，直到去年才讓所有iPhone機種同時進入市場銷售。

因此，在蘋果新機即將加入5G連網功能之際，或許也有可能讓實際上市時間往後調整。

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