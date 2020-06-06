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OPPO Reno 4揭曉！5G網路設備等物聯網裝置同步登場

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確定推出新款Reno 4系列手機，並且確認會採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器之後，OPPO在稍早公佈消息中確認推出Reno 4與Reno 4 Pro兩款新機，同時也推出具備降噪功能的新款Enco W51真無線藍牙耳機，以及OPPO手環與旗下首款5G CPE T1行動路由器。

Reno 4實際外觀，在先前對外公告內容已經正式揭曉，其中包含採用名為Reno Glow晶鑽工藝的設計方式，讓機身呈現更細緻磨砂質感，另外背面OPPO品牌標示也做了設計感，藉此提昇手機整體的視覺感受。

其中，Reno 4採用解析度為Full HD+的平面6.4吋AMOLED螢幕，同樣採用左上角開孔設計，分別搭載3200萬畫素視訊鏡頭與200萬畫素副鏡頭，畫面顯示更新率則是60Hz，而Reno 4 Pro則採用同樣是Full HD+解析度，採用雙側曲面設計6.5吋AMOLED螢幕，埋在開孔設計的視訊相機則僅搭載3200萬畫素鏡頭，畫面顯示更新率則是90Hz。

背面鏡頭方面，Reno 4分別搭載4800萬畫素廣角鏡頭相機、800萬畫素超廣角鏡頭，與200萬畫素微距鏡頭，在Reno4 Pro部分則同樣採用4800萬畫素廣角鏡頭，但額外加入光學防震，超廣角鏡頭則更新成與Find X2相同的1200萬畫素規格，支援120度廣角拍攝，長焦鏡頭則採用1200萬畫素，支援2倍光學變焦。

另外，OPPO更強調Reno 4 Pro改善逆光、夜間錄影拍攝效果，同時也改善錄影防震功能，甚至超廣角端拍攝也能對應16:9顯示比例，以及透過四組畫素合併增加每單位畫素進光量的拍攝功能。

硬體規格部分，兩款新機除了均搭載Snapdragon 765G處理器，Reno 4將提供8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量組合，而Reno 4 Pro則提供8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量選項，電池容量則分別為4020mAh與4000mAh，兩者均搭載65W有線快充。

至於機身配色部分，Reno 4分別推出藍色、黑色與香芋紫三款配色，而Reno 4 Pro則提供藍色、紅色、黑色與白色款式，另外更推出特殊螢光綠配色。

建議售價方面，Reno 4將以人民幣2999元與3299元價格銷售，Reno 4 Pro則是以人民幣3799元或4299元銷售，從即日起開放中國市場預購，而螢光綠配色款Reno 4 Pro則預計在6月18日上市。

5G網路裝置、物聯網裝置同步揭曉

此次同步揭曉的新款Enco W51真無線藍牙耳機，則是透過內建兩組降噪麥克風，對應高達35分貝的降噪效果，本身則支援IP54等級生活防水，耳機單次充電約可對應4小時使用時間，搭配攜行盒則可讓使用時間延長至24小時，分別提供黑、白、藍三款配色，搭配Reno 4系列手機更可對應94毫秒低延遲連接表現。

而OPPO手環則採用時下常見運動錶帶設計，並且採用質感造型，分別可對應12種運動模式，支援50公尺水下游泳使用防護效果，同時也能量測血氧濃度與睡眠品質，以及包含心率量測功能，本身更內建NFC感應功能，以及1.1吋AMOLED彩色螢幕，內際100mAh電池約可對應14天使用時間。

OPPO手環將區分標準款、時尚款，以及與《新世紀福音戰士》動畫合作的EVA明日香限定版，建議售價則分別是人民幣199元、249元與299元，預計從即日起預購。

針對個人行動連網使用的5G CPE T1行動路由器，則是搭載Snapdragon X55 5G連網數據機，支援5G雙模連網功能與Wi-Fi 6，建議售價為人民幣1999元，同樣會從即日起開放預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 OPPO 5G 物聯網

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