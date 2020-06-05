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榮耀揭曉Play 4系列手機 採用聯發科天璣800處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

先前就已經透露將在旗下手機採用聯發科處理器榮耀，稍早終於揭曉新款搭載天璣800處理器的Play 4，以及搭載華為旗下海思半導體打造Kirin 990處理器的Play 4 Pro。

而之所以會迎合採用聯發科處理器，自然也是因為受限美國出口禁令，導致無法採用Qualcomm處理器產品，因此也讓榮耀在日前宣佈將與聯發科合作，並且在旗下手機產品採用聯發科心推出的天璣系列處理器。

此次推出的兩款Play 4系列手機，Play 4將採用解析度為Full HD+、畫面顯示更新率為60Hz設計的6.81吋開孔螢幕，並且配置1600萬畫素視訊相機。

Play 4 Pro則會採用同為Full HD+解析度、同樣支援60Hz畫面顯示更新率的6.57吋螢幕，但採用橢圓開孔設計，搭載3200萬畫素與800萬畫素鏡頭組合的視訊相機。

至於Play 4所搭配主相機設計，分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，在Play 4 Pro則是採用等同華為P40系列採用的4000萬畫素IMX600y RYYB感光元件所構成廣角鏡頭，另外則是搭配支援3倍光學變焦與光學防震設計的800萬畫素長焦鏡頭。

硬體規格方面，Play 4搭載聯發科天璣800處理器，配置6GB或8GB記憶體，以及128GB儲存容量，電池則採用4300mAh容量設計，支援22.5W有線快充，而Play 4 Pro則採用海思半導體Kirin 990，僅提供8GB記憶體與128GB儲存容量設計，電池容量則為4200mAh，支援40W有線快充。

兩款手機都提供3.5mm耳機孔，不過僅Play 4 Pro搭載NFC功能，藉此對應模擬門禁卡，或是對應感應支付功能。配色部分，Play 4提供黑、藍與漸變色三款設計，Play 4 Pro則為搭配手機遊戲《崩壞3》額外提供具備裝甲風格的特別藍色款式。

此外，榮耀更在Play 4 Pro基礎上額外推出增加紅外線相機功能版本，讓使用者能直接透過此款手機量測溫度，測溫範圍介於攝氏零下20度至100度，最小精度標榜可達0.1度表現。

建議售價方面，Play 4將以人民幣1799元與1999元價格銷售，Play 4 Pro建議售價則是人民幣2899元，搭配紅外線相機測溫功能版本建議售價則是人民幣2999元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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