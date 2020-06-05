藍牙認證文件露餡 三星仍會推出Galaxy Note 20 Ultra

雖然先前說法強調三星預計在下半年推出的Galaxy Note 20，僅會推出標準款Galaxy Note 20與加強版Galaxy Note 20+，但在藍牙技術聯名認證文件中，顯然出現名為Galaxy Note 20 Ultra的新機，同時型號將是SM-N986U，並且採用藍牙5.0設計。

目前還無法確定型號為SM-N986U的Galaxy Note 20 Ultra具體細節，但有可能會比照年初揭曉的Galaxy S20 Ultra採用1億800萬畫素感光元件，同時也可能採用更高倍的望遠拍攝功能。

另一方面，雖然認證文件中清楚標示認證產品為三星送驗，但在認證文件中直接標示送驗產品名稱，卻是相當罕見。

在先前傳聞裡，Galaxy Note 20系列的螢幕尺寸部分，標準版預期仍會維持6.7吋設計，加強版則估計會維持6.9吋規格，但預期藉由窄邊框與曲面設計提高螢幕顯示面積，同時外觀設計預期維持接近去年推出的Galalxy Note 10系列。

至於相機鏡頭部分，有可能在加強版採用潛望式鏡頭模組，但可能不會比照Galaxy S20 Ultra搭載高達100倍數位變焦的Space Zoom拍攝功能，但仍可能維持採用高解像拍攝效果。

其他部分則包含可能採用以低溫多晶氧化物 (LTPO,Low Temperature Polycrystalline Oxide)技術打造螢幕，藉此對應更低耗電表現，同時也能支援自動切換畫面更新率，讓螢幕耗電能獲得更有效率控制。

處理器則預期採用新版Exynos 992，同時南韓銷售版本預期會換回Exynos處理器規格，但在其他市場依然會提供Qualcomm處理器版本，亦即今年在多款旗艦手機採用的Snapdragon 865處理器。

目前也有消息指稱三星內部考慮以線上形式舉辦接下來的Unpacked活動，預計揭曉Galaxy Note 20系列，以及新款Galaxy Fold 2。另外，三星也可能推出價格更趨親民的Galaxy Fold特別版本，並且將提前在7月對外公布具體細節。

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