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Xperia 1 II鎖定金字塔頂端用戶 5G連網服務相容與他國略有不同

聯合新聞網 / 楊又肇

針對此次在台上市的旗艦手機Xperia 1 II相關細節Sony Mobile日本團隊除了透過影片內容詳細解說，同時也針對特定細節作了回覆，例如在美國為何僅推出支援4G LTE版本，以及此次在相機功能設計與產品名稱所對應特色定位。

鎖定金字塔頂端用戶

依照Sony Mobile日本團隊說明，此次推出的Xperia 1 II將集結Sony旗下諸多科技精華，例如源自BRAVIA電視的螢幕顯示技術、源自α相機與CineAlta專業攝影器材的拍攝功能，同時也包含聲音產品與PlayStation部門的技術整合，讓Xperia 1 II在影像、拍攝、聲音與遊玩體驗均獲得Sony技術資源支撐，同時也融入5G網路與人工智慧等技術，並且與Google深入合作Android作業系統與Google Play Store服務資源。

因此，Sony Mobile認為Xperia 1 II將能在智慧型手機市場鎖定追求各類高端技術的使用族群，同時也能滿足影音、攝影偏好的金字塔頂端用戶。

以數字區隔不同手機產品定位與特色

而在產品名稱部分，Sony Mobile資深產品策劃經理染谷洋祐在去年接受訪談時，其實就透露希望簡化產品名稱，避免沿用過往以英文、數字堆疊的命名方式，讓使用者能更容易選擇合適產品。因此今年在新機沿用既有名稱，並且加上Mark II作為後綴，其實也符合Sony目前在相機產品的命名模式，顯然也呼應目前手機設計更偏重讓使用者更方便使用專業拍攝功能的訴求。

至於去年改以個位數數字作為產品名稱，同時以數字「1」定調旗艦機種，同時以「10」作為中階手機產品定位，而「5」則是鎖定旗艦手機定位，但是同時兼具小尺寸使用體驗的設計，後續更在日本市場推出以「8」為命名，並且強化相機功能的中階手機，更顯示未來在不同數字命名產品，將會鎖定不同產品定位與使用特色。

不過，目前Sony Mobile尚未公布以其他數字命名產品，同時現階段也仍維持更新其他非數字命名的手機，例如日前更新的入門新機Xperia L4

蔡司深度合作，不影響既有G鏡技術導入策略

在相機功能方面，Sony Mobile表示此次在Xperia 1 II採用與蔡司合作鏡頭鍍膜等設計，實際上並不影響在手機產品持續採用旗下G鏡設計的想法，但確實與蔡司在日後會有更深層合作關係。

另外，此次採用的3D iToF鏡頭，主要是讓拍攝對焦對應最多43200組對焦點，相比過往採用雷射單點對焦輔助能對應更精準對焦拍攝效果，在未來應用可能性方面，Sony Mobile日本團隊也表示接下來會有更多規劃，但暫時尚未有具體可公佈細節。

在此次與α相機部門合作打造的Photo Pro app部分，Sony Mobile日本團隊透露未來會持續加入更多α相機功能，例如讓手機可在此app內拍攝RAW檔。

針對在Xperia 10 II搭載的手持夜景拍攝功能，在旗艦手機定位的Xperia 1 II卻未搭載的原因說明中，Sony Mobile日本團隊表示因為後者採用感光元件設計、每單位畫素感光面積達1.8μm，同時也能藉由人工智慧等技術輔助拍攝，因此並未特別搭載此項功能。

但是若從市場銷售策略來看，則不難猜測是為了讓Xperia 10 II在相機功能與產品定位之間取得使用體驗上的「平衡」，因此將部分額外功能下放給中階手機使用，藉此增加市場銷售賣點。至於在Xperia 1 II未採用此項功能，除了是因為本身設計規格與拍攝功能確實足夠，另一方面也是因為產品鎖定在不同拍攝體驗。

成為Sony進入5G網路市場發展重要產品

Xperia 1 II是Sony Mobile第一款5G連網手機產品，同時也是Sony布局5G網路市場發展重要產品之一，因此Xperia 1 II推出的意義相當重大。尤其Xperia 1 II將扮演以5G網路串接所有Sony影音內容、創作等使用需求的產品定位，並且預期與接下來的同樣準備進入市場的Xperia PRO一同布局5G網路市場。

不過，在同樣強調5G網路服務發展的美國市場，Sony Mobile目前卻僅提供4G LTE連網規格，原因其實在於本身對應6GHz以下頻段規格支援問題，因此造成在美國市場僅能對應4G LTE連網，但在香港、台灣與歐洲市場都能支援以6GHz以下頻段規格為主的5G連網服務，甚至在中國市場更可同時支援SA獨立組網與NSA非獨立組網兩種連網模式。

而在台灣地區推行規格，基本上與香港地區推行版本相同，支援4G LTE網路雙卡雙待，以及單卡使用5G連網模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 香港 鏡頭 螢幕 Sony 5G 蔡司 4G

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