售價35990元！Xperia 1 II 在台上市搶攻5G市場 6月6日開放預購

今年2月下旬透過線上形式對外揭曉的Sony Mobile年度旗艦手機Xperia 1 IISony，在日本、美國與香港地區接連公布上市資訊後，終於也輪到台灣地區公布上市資訊，確定將以建議售價新台幣35990元推出，並且在6月6日至14日間開放預購，預計在6月20日正式上市，成為Sony Mobile第一款在台上市的5G連網手機，同時也預期與三星、LG在內手機品牌爭奪台灣即將進入的5G連網市場。

相比去年推出的Xpeira 1，今年推出的Xperia 1 II不僅在名稱上有第二代機種含意，同時更從去年推出設計作了不少調整。

其中包含接收不少使用者反饋意見的鏡頭擺放位置設計，更加入與α相機部門更深入合作的Camera Pro app項目，另外也恢復去年在Xperia 1缺少的Qi無線充電功能，並且重新加回3.5mm耳機孔，指紋辨識器更採用與電源按鍵整合設計，讓指紋辨識功能更方便使用。

螢幕加入以軟、硬體整合實現的90Hz顯示更新率設計

除此之外，Xperia 1 II更在去年採用的21:9顯示比例、對應4K HDR顯示的OLED CinemaWide螢幕基礎上，同樣支援源自BRAVIA X1 for mobile引擎技術與源自Sony專業攝影機CineAlta、可呈現10位元色彩的導演模式顯色效果。

另外，更加入以軟、硬體為基礎的「Motion Blur Reduction (動態模糊抑止)」功能，讓畫面能動態對應90Hz顯示更新率，藉此對應更穩定顯示效果，同時也會依照不同顯示內容動態調整最佳合適更新率，藉此減少非必要的電力損耗。

機身則維持IP 65/68等級防水防塵，分別推出耀黑、羽白、鏡紫三種配色，硬體規格則搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器、8GB記憶體、256GB儲存容量，以及4000mAh電池容量設計，而機身邊框則比Xperia 1更為方正。

與α相機部門、蔡司鍍膜技術合作的相機設計

相機功能方面，Xperia 1 II的視訊相機依然維持800萬畫素規格，而增加與蔡司合作T*鍍膜、搭載1/1.7吋Exmor RS感光元件與1.8μm每單位畫素面積設計的主相機，則分別配置16mm等效焦距、f/2.6光圈、支援雙相位對焦的1200萬畫素超廣角鏡頭，以及24mm等效焦距、f/1.7光圈、同樣支援雙相位對焦，並且支援光學防震的1200萬畫素廣角鏡頭，另外則是搭配70mm等效焦距、f/3.4光圈、支援相位對焦與光學防震的1200萬畫素人像鏡頭 (對應2倍光學變焦)。

在24mm-70mm之間拍攝焦段中，均可藉由光學防震設計抑止拍攝影像模糊情況，另外在望遠拍攝需求部分，更藉由數位變焦形式對應最遠可達200mm焦段拍攝效果。

其中，主相機模組與先前推出的Xperia L4、Xperia 10 II一樣，都將主相機模組從原本在機身中間位置移開，同時也將超廣角鏡頭鏡頭移到靠近機身上緣位置，避免手持拍攝過程可能會不小心讓手指部分一同入鏡。

至於另外搭載的3D iToF鏡頭，則是用於對焦輔助，可對應高達43200組對焦點，相比過往採用雷射單點對焦輔助能對應更精準對焦拍攝效果。

另外，在與α相機部門合作的Camera Pro app中，增加可在AF/AE追蹤對焦情況下實現高達每秒20張連拍表現，同時在AF/AE模式下更可支援每秒60次拍攝運算，藉此提昇手機對焦拍攝速度。

同時除了支援眼部對焦，Xperia 1 II同樣也支援動物眼部對焦追蹤拍攝功能，更在新版CineAlta Pro app此次更加入2K@120fps錄影、曝光量測錄影功能。

聲音、遊戲體驗大幅提昇

而在聲音方面則在支援度比全景聲，並且採對稱、增大震動發聲單體的前置雙擴音喇叭設計之外，更加入去年推動、以硬體解碼形式運作的360 reality Audio技術，在無需拍攝使用者耳形情況下，即可搭配耳機達成更好聲音聆聽效果，而在專業錄影功能更可支援風切噪音濾除功能，另外也加入藉由人工智慧技術還原數位音訊品質的DSEE Ultimate技術。

至於在遊戲支援部分，除了可對應更多支援21:9顯示比例的手機遊戲，Xperia 1 II更可藉由Qualcomm Elite Gaming設計，以及Game Enhancer強化功能，讓使用者能有更好手機遊戲遊玩體驗。此外，Xperia 1 II更原生支援快速連接DualShock 4控制手把，讓使用者能搭配PlayStation 4 Remote遠端遊玩功能，藉由網路連線遊玩遠在家中的PlayStation 4遊戲內容。

在電池功能部分，除了持續透過STAMINA機制延長電池使用壽命，此次更藉由人工智慧技術驅動的Battery Care電池保護技術確保充電安全。而針對插電遊玩使用情況提供的H.S. Power Control電力控制模式，則可讓手機在連接充電線，並且執行遊戲時，可直接透過充電線供電，透過暫時對電池進行充電，確保電池不會因為持續充電而發燙，甚至因此縮減使用壽命。

Sony第一款在台推行的5G連網手機

此次在台推行版本，基本上與在香港地區銷售版本相同，一樣僅對應6GHz以下頻段的5G網路連接功能，並未同時加入毫米波 (mmWave)連接功能，最主要應該是為了符合目前主流的5G網路應用先以6GHz以下頻段作為主要連接規格。

目前對應NSA非獨立組網、支援N1、N3、N28、N78，以及未來透過韌體更新支援的N77等頻段，同時也支援整合4G LTE與5G網路訊號功能，以及動態品牌共享等功能。

由於目前台灣地區尚未正式開通5G網路服務，因此Xperia 1 II初期僅先支援4G LTE連網功能，接下來才會透過韌體更新支援5G網路服務，其中4G LTE網路模式可對應雙卡雙待，而5G網路模式則僅支援單卡使用模式 (支援5G SIM卡+ micro SD記憶卡使用模式)。

Sony Mobile強調未來在5G連網時代的市場策略，將會更加著重內容創作，並且藉由5G網路傳遞更高解析影音內容，讓使用者能在更高畫質、更高音質體驗獲得更多感動。

除了確認Xperia 1 II建議售價為新台幣35990元，並且預計在6月20日在台正式銷售，Sony Mobile也在6月5日至7日間於華山文創園區西1館舉辦粉絲搶先體驗會，另外也將在6月6日至14日期間開放預購，並且提供刷卡分期與舊機換購折扣，接下來也會與電信業者合作資費購機方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》