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再次促銷Galaxy S20系列 三星在美國推出升級版舊換新購機方案

聯合新聞網 / 楊又肇

除了持續在美國境內針對旗艦手機提供舊換新購機方案，三星進一步宣布推出與微軟攜手合作的升級版Samsung Access方案內容，在原本提供方案基礎上加上三星Premium Care保固服務，以及微軟Microsoft 365訂閱服務與1TB容量的OneDrive雲端儲存服務。

去年推出Galaxy Note 10系列時，三星提出以24期分期零利率、每月支付39.58美元，即可以總額949.99美元費用購買Galaxy Note 10的舊換新購機方案，並且能在隔年推出新機時，透過三星將手中舊機購回所支付金額購買新機，藉此達成年年換新機的黏著使用效果。

而此次提出全新升級版Samsung Access方案內容，則是以今年推出的Galaxy S20系列為對象，讓使用者能透過每月支付37美元起跳金額購機，同時每月支付金額更包含每月特價7美元 (原價11.99美元)的三星Premium Care保固服務，以及每月特價3.33美元 (原價6.99美元)、包含每月可使用OneDrive 1TB儲存容量的微軟Microsoft 365訂閱服務。

同時，針對每年舊換新購機部分，在升級版Samsung Access方案中，更可透過額外支付100美元，即可在每9個月以舊機折抵更換新機。另外，參與升級版Samsung Access方案之後，超過3個月後即可隨時取消訂閱，或是透過額外支付100美元作為提前取消訂閱費用。

目前此項方案僅限於美國境內提供使用，三星目前尚未計畫在其他國家市場提供此項服務。至於提出此項升級版舊換新購機方案，顯然三星是為了提昇今年更新的旗艦手機Galaxy S20系列銷量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 S20

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