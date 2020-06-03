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加入雲台結構相機設計的vivo X50系列手機登場 下半年進駐國際市場

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經做了不少預熱，並且在中國市場透過綜藝節目大幅宣傳的vivo X50系列手機，終於在稍早時候正式對外公布，並且確認推出X50、X50 Pro與X50 Pro+三種款式，同時也預期會在下半年於中國以外市場銷售。

雲台結構僅用於X50 Pro

而先前主打採用雲台結構，並且強調可搭配軟體演算達成一鍵拍攝星空，以及鎖定追焦效果的相機鏡頭模組，實際上僅應用在X50 Pro，而X50與X50 Pro+都是採用光學防震設計。

其中，X50採用4800萬畫素規格的Sony IMX598感光元件做為主鏡頭，X50 Pro則是以此鏡頭微基礎加上雲台結構設計，藉此對應更穩定拍攝效果。

其餘鏡頭，則分別採用1300萬畫素、50mm焦距設計的人像鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，而X50 Pro更額外搭載800萬畫素5倍潛望式遠距鏡頭。

X50 Pro+雖然未搭載雲台結構設計相機，但在主鏡頭採用三星日前推出5000萬畫素規格的ISOCELL GN1感光元件，分別對應1.2μm畫素感光面積、Tetracell四合一畫素合併功能，以及Canon授權的Dual Pixel對焦功能。

在其他鏡頭部分，X50 Pro+還搭載1300萬畫素5倍潛望式遠距鏡頭，以及3200萬畫素、50mm焦距設計的人像鏡頭與1300萬畫素超廣角鏡頭，同時搭配雷射對焦、色溫感應器與雙LED閃光燈。

至於三款手機均支援以三組麥克風實現景深音場效果的錄音功能，同時在錄影過程時也能加入電影運鏡、景深、留色、自動添加字幕等功能，而拍照功能則加入老舊照片修復工具，以及去除陰影、路人等照片修飾功能。

三款手機螢幕尺寸相同，僅細節設計不同

螢幕規格部分，X50採用6.56吋平面規格，X50 Pro與X50 Pro+同樣採用6.56吋設計，但是換成雙側採55度曲面設計，而三款手機均採用三星提供的OLED面板，對應Full HD+解析度、支援HDR10+，另外在X50與X50 Pro均支援90Hz畫面更新率，X50 Pro+更支援120Hz畫面更新率表現。

同時，螢幕均採左上角開孔設計，並且放置3200萬畫素視訊鏡頭。至於背蓋方面，X50系列提供亮面材質，或是以AG強化玻璃保護設計，而X50 Pro+則會額外提供駝色皮革版本。

處理器部分，X50與X50 Pro均採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且配置8GB LPDDR4X記憶體，以及128GB或256GB UFS 2.1儲存元件，而X50 Pro+則採用Snapdragon 865處理器，區分8GB或12GB LPDDR5記憶體，儲存容量同樣區分128GB或256GB規格。

至於電池容量則依照款式區分4200mAh、4315mAh與4350mAh，同時支援33W有限快充，X50 Pro+更支援44W快充。

其他部分則均未搭載3.5mm耳機孔，同時在X50 Pro額外搭載AK4377A Hi-Fi DAC晶片，而X50 Pro+則是加入CS43131 MasterHIFI DAC晶片，並且加入NFC對應行動支付等功能，作業系統則採用新版Funtouch OS。

X50系列機種預計先推出標準版X50，以及X50 Pro，而X50 Pro+則要等到7月才會推出，建議售價則從人民幣3498元起跳，最高售價則是人民幣5998元。此外，X50系列接下來也確定會在海外市場銷售，預計今年下半年開始在中國以外市場推出。

新款真無線藍牙耳機TWS Neo同步登場

此次除了推出X50系列手機，vivo也更新新款真無線藍牙耳機TWS Neo，成為第一款支援Qualcomm aptX Adaptive技術的耳機，藉此對應更貼近CD等級清晰音質表現，另外也對應穩定連接與低延遲聲音傳輸表現，本身則採用未應藍牙5.2技術規格的Qualcomm QCC304晶片，耳機續航表現約達5.5小時，搭配充電攜行盒則可讓使用時間延長至27小時，耳機本身則對應IP54等級防水防塵設計。

至於操作方式則是對應點按，或是在耳機表面滑動等觸控模式，另外也支援與vivo手機快速配對與Jovi數位助理服務，建議售價則是人民幣499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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