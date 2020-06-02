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Google Pixel手機功能新升級 可預測電力何時耗盡

中央社 / 台北2日電
Google Pixel 4。 歐新社
Google Pixel 4。 歐新社

Google今天宣布將為旗下Pixel手機推出新功能，其中Pixel 2及之後推出的Pixel手機可以更智慧自動調節電池用量，能預測電池耗盡電力時間並減少背景活動，讓Pixel電力持續更久。

Pixel技術專案經理托庫達（Tok Tokuda）在Google官方部落格發文指出，Pixel的自動調節電池用量功能原先就會記住使用者最常使用哪些應用程式，並減少不常用應用程式所耗費的電力，新功能將可以協助延長電池續航力。

托庫達也提到，Pixel的時鐘應用程式有了全新「就寢時間」功能，可以幫助使用者養成規律的睡眠習慣，並在每晚提醒更平衡分配手機的使用時間。Pixel手機現在還會播放讓人平靜音效幫助入眠，減少在睡眠期間受到干擾。如果在睡前一直使用手機，使用者將會收到一張自己花了多少時間在哪些應用程式的快照。

此外，Pixel 4上的「個人安全」應用程式將可以在所有Pixel手機上使用，新功能可協助使用者保護自身安全。例如，如果使用者打算獨自外出跑步或健走，可以在個人安全應用程式中排定安全檢查時間，Pixel將於之後的設定時間確認人身安全。如果使用者沒有回應已排定好的安全檢查，個人安全應用程式會發出警告給緊急聯絡人。

托庫達說，如果Pixel使用者需要立即性協助或身處危險之中，緊急分享功能會通知使用者設定的每一位緊急聯絡人，並透過Google地圖分享使用者當下的所在位置，讓緊急聯絡人能夠派人協助或找到使用者。

托庫達表示，使用者只要在個人安全應用程式中啟用災害警示功能，Pixel會在發生天災或其他公共緊急事件時發送通知，協助保護使用者安全及因應危機。

Pixel 手機 電池

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