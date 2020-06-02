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別嘗試！安卓手機出現「有毒圖片」漏洞 換上桌布竟嚴重死當

聯合新聞網 / 綜合報導
圖截自《i冰宇宙》，已經過微博壓縮，但仍不建議嘗試。
圖截自《i冰宇宙》，已經過微博壓縮，但仍不建議嘗試。

iPhone曾出現收到「亂碼字串」會因系統轉換字碼錯誤而當機的災情，最近Android系統也傳出類似災情，只要將一張「有毒風景照」設定為桌面，系統就會當機，且無法以一般重開機方式進行修復。許多科技部落客已提出警告，要求用戶不要輕易嘗試。

科技部落客《i冰宇宙》在推特上首先發出警告，目前已確認三星和Google Pixel手機會出現災情，他希望大家如果收到這張照片，應該直接忽略它。他也PO出該張照片，其實只是一張以天空、山和湖泊為主題的風景照，並沒有太特殊的地方。他表示，在他將圖片上傳到微博後，照片會經過壓縮處理而有變色的現象，在那之後照片就「消毒」而無害，因此可能和照片色域和手機處理的能力有關。也有其他網友去找了系統的當機記錄，認為是Android系統的色彩設定檔出了錯，因該圖顏色並不存在該設定檔裡，才造成當機。

在《i冰宇宙》的貼文底下，仍然有許多人因為不信邪嘗試，而導致手機完全無法開機的慘況，讓該文作者哭笑不得。而《PTT》上也有網友進行實測，他指出，換上該圖後隔幾秒桌布會消失，但圖標還在，並馬上開始閃退，如果在這時把桌面換回來便能解決，但一旦徹底當機，解決方式只有進入安全回覆模式，並將硬體和軟體全部重灌才救得回來。

Android 手機 Samsung

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