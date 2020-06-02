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中興更新採用天璣800處理器的Axon 11 SE
除了OPPO、Redmi採用，中興今天 (6/1)更新的5G連網手機Axon 11 SE也同樣加入採用聯發科天璣800處理器行列。
相比先前定位中階手機的Axon 11，此次推出的Axon 11 SE採用解析度為Full HD+的6.53吋開孔螢幕，而原本採用螢幕下指紋辨識器則調整為背面實體模組，處理器則採用支援5G連網功能的天璣800，並且搭配6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量組合，電池容量則為4000mAh，同樣支援快充設計。
而中興更強調Axon 11 SE採用旗下5G超級天線設計，提供360度環繞、四組天線輪替使用，並且符合中國境內四大電信業者5G連網服務訊號使用頻段。
相機部分，視訊鏡頭採用1600萬畫素規格，而以矩形排列個主相機，則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。
建議售價方面，Axon 11 SE將以人民幣1998元起跳價格銷售，分別推出深藍與淺藍兩種配色，從即日起於中國市場開放預購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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