三星公布新款中階處理器Exynos 850 率先用於6月推出的Galaxy A21s

相比日前公布針對中階5G連網手機打造的Exynos 880處理器，三星此次更新的Exynos 850處理器則是針對中階、入門款的4G LTE連網手機打造，預計率先用於6月19日準備在歐洲市場銷售，同時也在台灣市場推出的Galaxy A21s。

Exynos 850處理器採三星自有8nm FinFET製程打造，型號為S5E3830，本身以兩組運作時脈設定在2.0GHz的Cortex-A55 CPU作為大核，並且搭配六組運作時脈較低的Cortex-A55 CPU作為小核，藉此構成「2+6」核心配置，另外則是採用Mali-G52 GPU，支援LPDDR4X記憶體與eMMC 5.1儲存元件，支援Full HD+螢幕解析度輸出。

而連網通訊則支援4G LTE連接規格，分別對應Cat.7下載速度與Cat.13上傳速度，相機則對應2170萬畫素單組鏡頭，或是1600萬畫素+500萬畫素雙鏡頭組合，分別對應1080P 60fps影片錄製，以及HEVC/H.265編碼，其他則支援802.11ac Wi-Fi、藍牙5.0，以及包含GPS、GLONASS、北斗、Galileo等衛星導航系統。

持續推出僅支援4G LTE連網功能的Exynos 850處理器，更顯示三星除了在5G網路市場投入發展，同時也持續在4G LTE網路應用布局，並且雖然主要市場都已經開始進入或擴展5G連網服務，但仍有不少市場維持4G LTE連網應用發展。

Exynos 850處理器將會率先用於預計在6月19日於歐洲市場銷售的Galaxy A21s，其中將採用HD+解析度的6.5吋Infinity-O螢幕，並且配置4GB或6GB記憶體、最高64GB儲存容量，相機則分別採用1300萬畫素視訊鏡頭，以及4800萬畫素廣角景頭、200萬畫素景深鏡頭、40mm微距鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭在內的四鏡頭主相機，電池容量則是5000mAh。

台灣市場預計推出的Galaxy A21s，分別提供經典色系幻石白、幻石黑，以及2020 Pantone色幻石藍配色，建議售價則是新台幣6990元，但台灣地區推行版本僅採用4GB記憶體規格。

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