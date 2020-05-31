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Google確定延後 原訂在6月3日舉辦Android 11 beta線上發表會

聯合新聞網 / 楊又肇

原訂於美國西岸時間6月3日進行的Android 11 beta線上發表會，Google表示將使活動延後舉辦，因此將在稍晚時候才會公布更多Android 11 beta版本內容。

Google原本計畫在美國西岸時間6月3日舉辦Android 11 beta線上發表會，並且將針對一般用戶提供公開測試版本，預期也會攜手各個手機品牌開放Pixel系列以外的特定款式手機安裝測試內容，此外更將在6月、7月、8月間釋出總計3次beta更新，預計會在今年10月釋出Android 11正式版本。

不過，在目前公布消息裡，則確認將因故延後舉辦活動，因此距離可對外提供下載安裝的Android 11公開測試版本，顯然還要再花點時間等待。Google方面並未說明具體延後因素，但有可能因為新型冠狀病毒影響，使得新版作業系統測試版本調整進度受到影響。

目前Google已經向開發者釋出Android 11開發預覽版本，讓開發者能藉由Pixel 4在內機種預覽、測試新版Android 11功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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