Google確定延後 原訂在6月3日舉辦Android 11 beta線上發表會

原訂於美國西岸時間6月3日進行的Android 11 beta線上發表會,Google表示將使活動延後舉辦,因此將在稍晚時候才會公布更多Android 11 beta版本內容。

Google原本計畫在美國西岸時間6月3日舉辦Android 11 beta線上發表會,並且將針對一般用戶提供公開測試版本,預期也會攜手各個手機品牌開放Pixel系列以外的特定款式手機安裝測試內容,此外更將在6月、7月、8月間釋出總計3次beta更新,預計會在今年10月釋出Android 11正式版本。

不過,在目前公布消息裡,則確認將因故延後舉辦活動,因此距離可對外提供下載安裝的Android 11公開測試版本,顯然還要再花點時間等待。Google方面並未說明具體延後因素,但有可能因為新型冠狀病毒影響,使得新版作業系統測試版本調整進度受到影響。

目前Google已經向開發者釋出Android 11開發預覽版本,讓開發者能藉由Pixel 4在內機種預覽、測試新版Android 11功能。

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.