疫後首發搶5G商機 LG首款5G雙螢手機登台

台灣LG電子今宣布在台推出LG首款5G雙螢幕手機V60 5G Dual Screen，正式加入台灣5G市場戰局。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，看好今年台灣5G開台商機，預估LG銷售量可望年成長50%，銷售金額可望進入前10名。

台灣LG表示，為迎接5G元年，期望提供消費者更快速、更便捷的超速雙「螢」生活，此次LG旗艦機皇LG V60 5G Dual Screen，無論影像技術、音效體驗、續航能力皆為消費者帶來超越旗艦的全新體驗。

LG V60 5G Dual Screen 雙螢幕手機，搭載20.5:9 6.8 吋OLED FHD+超大螢幕，有效完成多工作業處理；支援8K影像錄影技術，搭配6400萬畫素主鏡頭。全新4Mics語音對焦錄音功能，能清楚識別語音並將背景聲音分離，只要一鍵即可降低背景噪音，清晰收錄人聲；並具有5000mAh超大電量，可盡情體驗5G續航。

同時，LG更打造首輛LG V60 5G Dual Screen巡迴體驗車，自5月30日起於台北市信義區香堤大道廣場登場，為期一個月快閃全台巡迴活動，力邀消費者共同體驗超速智慧行動新生活。