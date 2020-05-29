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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

疫後首發搶5G商機 LG首款5G雙螢手機登台

聯合報 / 記者鄒秀明/即時報導
台灣LG電子今宣布在台推出LG首款5G雙螢幕手機 V60 5G Dual Screen。LG提供
台灣LG電子今宣布在台推出LG首款5G雙螢幕手機 V60 5G Dual Screen。LG提供

台灣LG電子今宣布在台推出LG首款5G雙螢幕手機V60 5G Dual Screen，正式加入台灣5G市場戰局。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，看好今年台灣5G開台商機，預估LG銷售量可望年成長50%，銷售金額可望進入前10名。

台灣LG表示，為迎接5G元年，期望提供消費者更快速、更便捷的超速雙「螢」生活，此次LG旗艦機皇LG V60 5G Dual Screen，無論影像技術、音效體驗、續航能力皆為消費者帶來超越旗艦的全新體驗。

LG V60 5G Dual Screen 雙螢幕手機，搭載20.5:9 6.8 吋OLED FHD+超大螢幕，有效完成多工作業處理；支援8K影像錄影技術，搭配6400萬畫素主鏡頭。全新4Mics語音對焦錄音功能，能清楚識別語音並將背景聲音分離，只要一鍵即可降低背景噪音，清晰收錄人聲；並具有5000mAh超大電量，可盡情體驗5G續航。

同時，LG更打造首輛LG V60 5G Dual Screen巡迴體驗車，自5月30日起於台北市信義區香堤大道廣場登場，為期一個月快閃全台巡迴活動，力邀消費者共同體驗超速智慧行動新生活。 

LG V60 5G Dual Screen 在台推出雅痞藍一色，建議售價台幣33,900元。6月1 日起於中華電信獨家開賣，搭配大4G購機方案，月繳1,399 (30個月)，享上網吃到飽、行動最大網內免費講，專案價15,990 元。

台灣 LG 電子今宣布在台推出 LG 首款 5G 雙螢幕手機 V60 5G Dual Screen。LG提供
台灣 LG 電子今宣布在台推出 LG 首款 5G 雙螢幕手機 V60 5G Dual Screen。LG提供
台灣 LG 電子今宣布在台推出 LG 首款 5G 雙螢幕手機 V60 5G Dual Screen。記者鄒秀明攝影
台灣 LG 電子今宣布在台推出 LG 首款 5G 雙螢幕手機 V60 5G Dual Screen。記者鄒秀明攝影

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