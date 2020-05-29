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iPhone 11擠下iPhone XR！成為全球最受歡迎手機
已經蟬聯非常久全球最受歡迎手機的 iPhone XR，終於被自己的親身兄弟 iPhone 11 打敗。根據市場研究公司 Omdia 今天所公布的最新數據，在 2020 年第一季度，Apple iPhone 11 是全球最受歡迎的智慧手機。
即使全球受到了新型冠狀疫情影響，數據顯示，Apple 今年第一季度售出了 1,950 萬部 iPhone 11，遙遙領先了第二名。Omdia 的數據圖表強調了 iPhone 11 與市場上其他智慧手機相比所擁有的巨大領先優勢。如您所見，iPhone 11 在本季度中的銷量輕鬆超過其他 Android 和 iPhone 設備，就像去年的 iPhone XR 一樣。
你也為 iPhone 11 的銷量做出了貢獻嗎？
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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