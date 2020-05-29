三星公布新處理器Exynos 880 主打主流中階5G手機市場

繼Exynos 980、Exynos 990之後，三星今日 (5/26)宣布推出新款中階等級處理器Exynos 880，同樣整合5G連網功能，並且定位用於主流中階手機產品。

依照三星公布細節，Exynos 880以旗下8nm FinFET製程打造，分別採用2組運作時脈為2.0GHz的Cortex-A77 CPU，搭配6組運作時脈為1.8GHz的Cortex-A55 CPU，另外搭配Mali-G76 MP5 GPU，以及對應人工智慧運算的NPU類神經運算元件。

形式上，Exynos 880的CPU配置與Exynos 990、Exynos 980相同，差別在各個CPU運作時脈不同，而GPU則採用與Exynos 980相同設計，因此形式上可視為Exynos 980的簡化版本。

5G連網功能則同樣整合三星自有Exynos Modem，支援6GHz以下頻段的5G連網規格，最高對應2.55Gbps下載速度與1.28Gbps上傳速度，但未支援毫米波連接規格。至於4G LTE連接方面則對應Cat.16、5向載波聚合，支援最高1Gbps下載速度與Cat.18、雙向載波聚合的200Mbps上傳速度表現。

另外，由於支援5G+4G LTE同時通訊，因此最高可對應3.55Gbps下載速度，以及最高1.38Gbps上傳速度。

在相機功能支援部分，Exynos 880最高可支援單組6400萬畫素鏡頭，或是2000萬畫素+2000萬畫素雙鏡頭組合，分別支援H.264、H.265、VP9格式影片播放，以及4K/30fps錄影編碼、解碼，最高螢幕顯示解析度可達2520 × 1080。

而Exynos 880預期會率先應用在vivo Y70s中階5G連網手機，同時也意味vivo與三星合作關係將進一步加深。

除此之外，三星也同步推出新一代安全晶片Secure Element S3FV9RR，其中將對應與電子護照、硬體數位錢包，或應用於新式護照內安全晶片同等級的CC EAL 6+認證，強調相比過往產品提供兩倍安全儲存區塊，並且確保僅能使用通過許可金鑰，並且阻絕惡意攻擊與未經授權軟體更新。

此款安全晶片將會在今年第三季出貨，預期也會應用在三星旗下新推出產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》