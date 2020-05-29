小米預期今年底結束製造4G手機 全面推動5G連網產品應用

在接受新華網採訪時，小米執行長雷軍表示計畫在今年底以前結束製造4G連網手機，藉此讓旗下手機產品全面轉向5G網路規格發展。除此之外，雷軍也透露目前小米已經著手進行6G網路前期研究，同時也對衛星連網技術感興趣。

雷軍表示，小米從今年初到目前為止已經累積推出5款支援5G連網的手機產品，基本上更從去年底就已經大幅減少4G連網手機產品研發，並且全面轉向5G連網手機產品發展。

同時，雷軍也預期4K/8K畫質影像傳輸將會因為5G網路普及化而成為主流，同時也會因為5G網路加快雲端遊戲等服務成長，並且加快自動駕駛技術應用。但是會有哪些發展項目成為殺手級應用，依然需要時間作檢驗。

而雷軍認為現階段的5G網路發展速度仍不夠快，因此認為應該要將5G網路實質應用放在更關鍵位置，同時相關單位應該也要積極投資適合5G網路服務應用場景，而非僅只是強調5G網路帶來更高傳輸頻寬、更快網路下載速度，應該要透過更具體的應用場景說服更多人願意使用5G網路服務。

不過，隨著今年新型冠狀病毒疫情影響，雷軍也說明確實對5G網路普及化發展造成影響，其中包含5G連網手機產能受到影響，以及市場對於5G網路服務使用意願不高，或是5G網路服務建置仍不全面，使得多數使用者仍選擇使用既有4G網路服務。

尤其在海外市場仍有不少地區尚未開通5G網路服務，因此即便小米在中國已經全面推行5G連網手機，但在海外市場仍必須維持推行一部分的4G連網手機，以利支撐市場需求。但依照雷軍的說法，小米預計最快會在今年底結束製造所有4G連網手機，並且全面轉向5G連網手機產品發展。

至於在接下來的網路技術發展部分，雷軍也透露小米已經著手進行下一代6G網路技術前期研究，同時也希望能投入衛星網路技術發展，藉此讓衛星網路能與手機產品發揮協作效益。不過，雷軍表示小米並不會直接跨入航太領域的商用發展，因此預期會與合作夥伴，或是透過投資方式布局衛星網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》