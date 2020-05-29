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三星下一款螢幕可凹折手機 可能加入更耐用的防水防塵設計

聯合新聞網 / 楊又肇

三星接下來或許會在旗下螢幕可凹折手機加入防水機能，藉此讓此類手機產品能有更耐用表現。

雖然三星在去年推出的Galalxy Fold，以及今年推出的Galaxy Z Flip都採用生活防水設計，但依然不像三星其他旗艦手機加入IP68等級防水防塵設計，其中因素自然在於螢幕凹折機構無法對應十足防水設計，頂多是在內部電路板加上防潑水塗層，並且在轉軸機構增加阻止灰塵滲入設計。

不過，在三星稍早在世界智慧財產權組織 (WIPO)遞交設計專利，顯然計畫在新款螢幕可凹折手機加入防護效果更好的防水設計，讓凹折轉軸機構也能具有高度防水效果，同時也能阻止灰塵深入凹折機構。

(圖／擷自LetsGoDigital網站)
(圖／擷自LetsGoDigital網站)

從專利說明使用圖像與第一款Galaxy Fold相近，更可能暗示三星下一款螢幕可凹折手機將維持與Galaxy Fold相同設計，同時也可能簡化外部螢幕規格，僅保留必要推播訊息顯示，而非完整的觸控螢幕顯示介面。

至於完整推播訊息內容，則會在使用者將螢幕可凹折手機攤開後，透過內部螢幕檢視。而三星也在專利說明中呈現實際操作介面。

但目前仍無法確定三星下一款螢幕可凹折手機是否就是採此外型設計，但有可能會進一步提昇手機防水防塵功能。

(圖／擷自LetsGoDigital網站)
(圖／擷自LetsGoDigital網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 三星 可凹折手機
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