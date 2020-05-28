iPhone 12傳於11月發布 最低容量可望提高至128GB

今年受新冠肺炎疫情影響，早已傳出蘋果iPhone 12會延期發表的消息，而根據Cowen投資銀行的最新報告指出，iPhone 12系列的發表可能延期至11月。此外，預估此次iPhone 12會推出四款機型，都支援5G，並會搭載OLED螢幕及台積電代工的5奈米A14晶片，售價及最低儲存量也會有所調整。

不同於以往傳言的10月中發布，Cowen投資銀行的最新報告指出，iPhone 12系列的發表可能延期至11月。新報告還預測，2020年第二季度的總產量將達到3500萬，與上一季度相比下降5%，比去年同期下降13％。

而無論實際發布日期如何，可以確定的是，iPhone 12會推出4種機型，包括5.4吋的iPhone 12；6.1吋iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro；及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，且全部機型都會支援5G，並配備OLED螢幕。

根據《Gizchina》報導，其中iPhone 12、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro將採用三星OLED螢幕，6.1吋iPhone 12 Max則採用中國京東方生產的OLED螢幕。

而內部配備，預計會首次搭載由台積電代工的5奈米A14晶片組，而基本款5.4吋和6.1吋的iPhone 12搭載4GB RAM，iPhone 12 Pro兩款6.1吋及6.7吋機型則搭載6GB RAM和最高512GB儲存量。

此外，蘋果將會將iPhone 12的最低容量從以往的64GB調高到128GB。價格部分，根據蘋果產品爆料達人Jon Prosser指出，iPhone 12的起價為649美元（約台幣19500），最貴的機型則可能高至1,099美元（約台幣33000）。