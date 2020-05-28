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iPhone 12傳於11月發布 最低容量可望提高至128GB

聯合新聞網 / 綜合報導
最新消息指出，iPhone 12預計延遲到11月發布，會推出四種機型，全都支援5G，且最低容量可望調高至128GB。圖擷自phoneArena
最新消息指出，iPhone 12預計延遲到11月發布，會推出四種機型，全都支援5G，且最低容量可望調高至128GB。圖擷自phoneArena

今年受新冠肺炎疫情影響，早已傳出蘋果iPhone 12會延期發表的消息，而根據Cowen投資銀行的最新報告指出，iPhone 12系列的發表可能延期至11月。此外，預估此次iPhone 12會推出四款機型，都支援5G，並會搭載OLED螢幕及台積電代工的5奈米A14晶片，售價及最低儲存量也會有所調整。

不同於以往傳言的10月中發布，Cowen投資銀行的最新報告指出，iPhone 12系列的發表可能延期至11月。新報告還預測，2020年第二季度的總產量將達到3500萬，與上一季度相比下降5%，比去年同期下降13％。

而無論實際發布日期如何，可以確定的是，iPhone 12會推出4種機型，包括5.4吋的iPhone 12；6.1吋iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro；及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，且全部機型都會支援5G，並配備OLED螢幕。

根據《Gizchina》報導，其中iPhone 12、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro將採用三星OLED螢幕，6.1吋iPhone 12 Max則採用中國京東方生產的OLED螢幕。

而內部配備，預計會首次搭載由台積電代工的5奈米A14晶片組，而基本款5.4吋和6.1吋的iPhone 12搭載4GB RAM，iPhone 12 Pro兩款6.1吋及6.7吋機型則搭載6GB RAM和最高512GB儲存量。

此外，蘋果將會將iPhone 12的最低容量從以往的64GB調高到128GB。價格部分，根據蘋果產品爆料達人Jon Prosser指出，iPhone 12的起價為649美元（約台幣19500），最貴的機型則可能高至1,099美元（約台幣33000）。

iPhone 12 Apple

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