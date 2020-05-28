不到萬元！三星Galaxy A31四鏡頭中階機開箱 拍照跑分續航比一比

三星上個月在台灣推出 Galaxy A31 中階機，以別緻的外型設計搭配中階硬體規格，售價不到萬元，希望能以高性價比來搶市。

今年在台灣推出最多新機的品牌非三星莫屬了，從旗艦等級的 Galaxy S20 系列到中階機種 Galaxy A31 以及入門款 Galaxy M11，讓不同需求的消費者都有對應的手機可以選。

定位為中階機種的 Galaxy A31 採用聯發科 Helio P65 處理器，外型設計頗符合 A 系列的定位，機背採用線條切割設計，隨著角度會反射出像鑽石一樣的稜線，還滿別緻的。機背兩側採弧形設計，握起來手感不錯。

▲ Samsung Galaxy A31 採用 6.4 吋 Full HD+ Super AMOLED 20:9 水滴螢幕。

機身連接埠配置的不錯，底部有 3.5mm 耳機孔和 Type-C 連接埠，右側為電源鍵和音量鍵，左側卡槽為獨立三卡槽設計，也就是 SIM 2 和 micro SD 卡不用二擇一放置，全部都可以放進 Galaxy A31 中。

▲ 底部有揚聲器、Type-C 連接埠、3.5mm 耳機孔。

▲ 卡槽為獨立三卡槽設計，支援 4G+4G 雙卡雙待以及 512GB micro SD 卡。

三星 Galaxy A31 規格列表

在看跑分數據之前，先提供 Galaxy A31 的硬體規格給大家參考，同時也加入採用相同處理器的 vivo Y19 以及售價相近的小米 9T 供需要的人做對比。

跑分測試

搭載 Helio P65 的三星 Galaxy A31 跑分結果算是中規中矩的表現，安兔兔測試為 151,775 分，實際在使用時一般操作不太會卡頓，頂多偶爾會需要等一下手機反應，遊戲時的順暢度表現就相對沒那麼好，簡單小遊戲運行起來沒什麼問題，不過如果是對效能有一定要求的遊戲，玩起來就會稍微有些卡卡。

續航力測試

續航力表現則是 Galaxy A31 的強項，由於搭載了 5,000mAh 大電池，透過 PC Mark 工作 1.0 模擬一般日常操作，測試電量從 100% 至 20% 的耗時，約為 20 小時 40 分鐘，也就是在非重度使用的情況下手機可以提供一整天的電力不是問題。充電則提供 15W 充電規格，雖然不到快充等級，不過至少比 5V/2A 充電快一些。

四鏡頭相機實拍

近年的中階機大多用上四鏡頭搭配，三星的 Galaxy A31 也不例外，主鏡頭分別是：

4800 萬畫素主鏡頭、f/2.0 光圈 800 萬畫素超廣角鏡頭、f/2.2 光圈 500 萬畫素景深鏡頭、f/2.4 光圈 500 萬畫素微距鏡頭、f/2.4 光圈

主鏡頭提供大約 80 度角視野，超廣角鏡頭提供大約 123 度角視野，相互搭配還滿適合出遊時拍照，可以紀錄團體合照或是大山大景；切換到微距模式之就可以使用微距鏡拍攝，將手機靠近物體 4 公分左右就可以清楚拍攝細節，適合用來拍攝小飾品、微小生態等等。景深鏡頭則適合用來突顯主體，例如拍人像時就可以使用，還可以調整像是柔焦、旋轉、縮放、抽色等景深特效設定。

▲ 從上而下分別是 500 萬畫素景深鏡頭、4800 萬畫素主鏡頭、800 萬畫素超廣角鏡頭，右邊為 500 萬畫素微距鏡頭。

微距模式

超廣角鏡

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

更多實拍

結論：

外型設計（4/5）：雖然是中階機，不過外型仍然頗具設計感，並提供多樣化的機身選擇，加上該配備的連接埠皆備，握起來手感也不錯。

硬體配置（3.5/5）：以 Helio P65 搭配 6GB RAM 以及 128GB ROM，一般操作順暢度可接受，玩大型遊戲時會較為吃力，儲存空間夠大，對於喜歡拍照或錄影的人來說十分方便。

拍照效果（3.5/5）：配置了四鏡頭讓使用者可以依照不同情境切換拍攝模式，光照充足環境下拍出來的照片還不錯，不過弱光下顏色表現比較平凡些，細膩度也略為不足。

續航表現（4.5/5）：5,000mAh 超大電池提供了強大的續航力，是 Galaxy A31 的一大特色，對於常忘記幫手機充電的人來說，Galaxy A31 相對不用擔心臨時要用但電力不足。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》