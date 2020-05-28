快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不到萬元！三星Galaxy A31四鏡頭中階機開箱 拍照跑分續航比一比

聯合新聞網 / T客邦

三星上個月在台灣推出 Galaxy A31 中階機，以別緻的外型設計搭配中階硬體規格，售價不到萬元，希望能以高性價比來搶市。

今年在台灣推出最多新機的品牌非三星莫屬了，從旗艦等級的 Galaxy S20 系列到中階機種 Galaxy A31 以及入門款 Galaxy M11，讓不同需求的消費者都有對應的手機可以選。

定位為中階機種的 Galaxy A31 採用聯發科 Helio P65 處理器，外型設計頗符合 A 系列的定位，機背採用線條切割設計，隨著角度會反射出像鑽石一樣的稜線，還滿別緻的。機背兩側採弧形設計，握起來手感不錯。

▲ Samsung Galaxy A31 採用 6.4 吋 Full HD+ Super AMOLED 20:9 水滴螢幕。

機身連接埠配置的不錯，底部有 3.5mm 耳機孔和 Type-C 連接埠，右側為電源鍵和音量鍵，左側卡槽為獨立三卡槽設計，也就是 SIM 2 和 micro SD 卡不用二擇一放置，全部都可以放進 Galaxy A31 中。

▲ 底部有揚聲器、Type-C 連接埠、3.5mm 耳機孔。

▲ 卡槽為獨立三卡槽設計，支援 4G+4G 雙卡雙待以及 512GB micro SD 卡。

三星 Galaxy A31 規格列表

在看跑分數據之前，先提供 Galaxy A31 的硬體規格給大家參考，同時也加入採用相同處理器的 vivo Y19 以及售價相近的小米 9T 供需要的人做對比。

跑分測試

搭載 Helio P65 的三星 Galaxy A31 跑分結果算是中規中矩的表現，安兔兔測試為 151,775 分，實際在使用時一般操作不太會卡頓，頂多偶爾會需要等一下手機反應，遊戲時的順暢度表現就相對沒那麼好，簡單小遊戲運行起來沒什麼問題，不過如果是對效能有一定要求的遊戲，玩起來就會稍微有些卡卡。

續航力測試

續航力表現則是 Galaxy A31 的強項，由於搭載了 5,000mAh 大電池，透過 PC Mark 工作 1.0 模擬一般日常操作，測試電量從 100% 至 20% 的耗時，約為 20 小時 40 分鐘，也就是在非重度使用的情況下手機可以提供一整天的電力不是問題。充電則提供 15W 充電規格，雖然不到快充等級，不過至少比 5V/2A 充電快一些。

鏡頭相機實拍

近年的中階機大多用上四鏡頭搭配，三星的 Galaxy A31 也不例外，主鏡頭分別是：

4800 萬畫素主鏡頭、f/2.0 光圈

800 萬畫素超廣角鏡頭、f/2.2 光圈

500 萬畫素景深鏡頭、f/2.4 光圈

500 萬畫素微距鏡頭、f/2.4 光圈

主鏡頭提供大約 80 度角視野，超廣角鏡頭提供大約 123 度角視野，相互搭配還滿適合出遊時拍照，可以紀錄團體合照或是大山大景；切換到微距模式之就可以使用微距鏡拍攝，將手機靠近物體 4 公分左右就可以清楚拍攝細節，適合用來拍攝小飾品、微小生態等等。景深鏡頭則適合用來突顯主體，例如拍人像時就可以使用，還可以調整像是柔焦、旋轉、縮放、抽色等景深特效設定。

▲ 從上而下分別是 500 萬畫素景深鏡頭、4800 萬畫素主鏡頭、800 萬畫素超廣角鏡頭，右邊為 500 萬畫素微距鏡頭。

微距模式

超廣角鏡

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

▲ 主鏡頭拍攝

▲ 超廣角鏡頭拍攝

更多實拍

結論：

外型設計（4/5）：雖然是中階機，不過外型仍然頗具設計感，並提供多樣化的機身選擇，加上該配備的連接埠皆備，握起來手感也不錯。

硬體配置（3.5/5）：以 Helio P65 搭配 6GB RAM 以及 128GB ROM，一般操作順暢度可接受，玩大型遊戲時會較為吃力，儲存空間夠大，對於喜歡拍照或錄影的人來說十分方便。

拍照效果（3.5/5）：配置了四鏡頭讓使用者可以依照不同情境切換拍攝模式，光照充足環境下拍出來的照片還不錯，不過弱光下顏色表現比較平凡些，細膩度也略為不足。

續航表現（4.5/5）：5,000mAh 超大電池提供了強大的續航力，是 Galaxy A31 的一大特色，對於常忘記幫手機充電的人來說，Galaxy A31 相對不用擔心臨時要用但電力不足。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 三星 GALAXY 鏡頭 聯發科 電池 四鏡頭 開箱

延伸閱讀

「手機滿意度」評比出爐 三星攻佔前三名iPhone11排第九

今年台灣上市最便宜的手機！三星Galaxy M11開箱動手玩

Galaxy Note 20系列新機外觀？以傳聞打造的渲染圖曝光了

4+1鏡頭、6.5吋大螢幕！三星Galaxy A21s單機價7千元有找

相關新聞

iPhone 12傳於11月發布 最低容量可望提高至128GB

今年受新冠肺炎疫情影響，早已傳出蘋果iPhone 12會延期發表的消息，而根據Cowen投資銀行的最新報告指出，iPhone 12系列的發表可能延期至11月。

不到萬元！三星Galaxy A31四鏡頭中階機開箱 拍照跑分續航比一比

三星上個月在台灣推出 Galaxy A31 中階機，以別緻的外型設計搭配中階硬體規格，售價不到萬元，希望能以高性價比來搶市。

CP值超高！三星、LG、vivo「大螢幕、多鏡頭新款手機」單機價萬元有找

平價高規的中階手機市場向來是兵家必爭之地，尤其近來受疫情影響，加上正逢報稅季，用錢必須更精省。Samsung、LG、vi...

5G吃到飽資費估1399元 台灣全球最便宜

台灣將在今年第3季進入5G時代，業界推估，5G上網吃到飽門檻將落在新台幣1399元附近，儘管與4G近期599元、699元...

手上iPhone該不該更新？實測iOS 13.5電池續航 多款機型皆下滑

蘋果於近日推出iOS 13.5版本系統更新，內容包含優化戴口罩解鎖、群組FaceTime通話功能，以及新冠肺炎暴露通知 API等。有人好奇系統更新之後是否會影響電池續航表現？國外知名Youtuber將多款機型的iPhone從iOS13.4.1升級到iOS13.5，拍片實測比較續航力的改變，結果有數款下滑，僅XR有較明顯的提升。

搶先採用聯發科天璣820處理器 Redmi 10X揭曉

先前隨著聯發科新款中階5G連網處理器－天璣820揭曉，確認將會搶先採用的Redmi 10X，今日 (5/26)正式對外揭曉。

可能來台灣？realme推出X3 SuperZoom 搭載60倍數位變焦拍攝功能

除了在印度市場宣布推出旗下首款智慧電視及智慧手錶產品，realme更在歐洲市場宣布推出最高對應60倍數位變焦的智慧型手機realme X3 SuperZoom。

realme全球用戶人數超過3500萬！X50 Pro玩家版、X50m等新品亮相

宣布「重返」中國市場滿一週年後，realme在稍早於深圳舉辦活動上分別宣布推出realme X50 Pro玩家版、realme X50m兩款手機，以及包含realme Buds Q、realme Buds Air Neo兩款真無線藍牙耳機，同時也推出包含兩款行動電源與背包配件，更推出作為「非賣品」贈品的realme X50 Pro周年纪念版手機。

OPPO證實將推出Reno 4系列手機 預計採用S765G處理器

日前有消息傳出OPPO將推出Reno 4系列手機後，官方很快地在微博頁面證實準備推出新款手機，而先前也透露將推出新款真無線藍牙耳機Enco W51，以及新款智慧手環。

Galaxy Note 20系列新機外觀？以傳聞打造的渲染圖曝光了

在目前已有不少關於Galaxy Note 20系列手機傳聞釋出後，@OnLeaks等人也藉由近期傳聞製作一組Galaxy Note 20系列可能外觀。

Sony6月起開放預購旗艦機Xperia 1 II 預計7月進入市場銷售

近期宣布新款中階手機Xperia 10 II進入市場銷售之後，Sony Mobile接下來也準備讓年度旗艦手機Xperia 1 II進入市場。

研究人員以微梳光柵技術 實現高達44.2Tbps的光纖網路傳輸表現

由澳洲墨爾本蒙納許大學、斯文本科技大學，以及皇家墨爾本理工大學的研究人員合作，透過微梳 (microcomb)光柵技術，在極小的微光子晶片內產生銳利且等距光線，藉此對應更高速的數位訊號傳輸效率，最高可達44.2Tbps表現，而最高傳輸頻寬可達4THz。

熱門新聞

文字內容隨你改！LINE釋出免費貼圖 把握最後下載日

秒刪「共匪」、「五毛」等字眼 YouTube：疑系統錯誤

哪個YouTuber不營利只為娛樂大眾？網友淚推已故的他

iPhone13將捨Lightning 接孔？蘋果被爆將採純無線設計

台灣官網售價19980元 Sony揭曉Vlog拍攝需求的新款隨身相機ZV-1

5G吃到飽資費估1399元 台灣全球最便宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。