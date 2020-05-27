手上iPhone該不該更新？實測iOS 13.5電池續航 多款機型皆下滑

蘋果於近日推出iOS 13.5版本系統更新，內容包含優化戴口罩解鎖、群組FaceTime通話功能，以及新冠肺炎暴露通知 API等。有人好奇系統更新之後是否會影響電池續航表現？國外知名Youtuber將多款機型的iPhone從iOS 13.4.1升級到iOS 13.5，拍片實測比較續航力的改變，結果有數款下滑，僅XR有較明顯的提升。

此次影片中出現的機型，發表時間從舊到新有第一代iPhone SE、6S、7、8、XR、11，以及新增的iPhone SE 2020版本。測試前皆把螢幕亮度設定成25%，並關閉自動亮度調整功能，所有機款都採一樣的設定。

測試結果出爐，扣除iPhone SE 2020，續航力上升的有iPhone7(+1分鐘)、8(+2分鐘)，以及較大幅度的XR(+11分鐘)。更新後電池續航下滑的則有第一代iPhone SE(-14分鐘)、6S(-7分鐘)、11(-13分鐘)。

而先前有Youtuber拆解iPhone8及SE 2020，發現兩者相當相似。事後資料顯示兩者電池容量皆為1821mAh，但可能是A13及A11處理器的不同，也讓兩者續航表現不太一樣，同顆電池SE 2020能多榨出約莫50分鐘。

更新為iOS13.5版本的各機型續航時間。圖擷自 iAppleBytes

iOS13.4.1版本的各機型續航時間。 圖擷自 iAppleBytes

第一代iPhone SE

iOS 13.4.1電池續航3小時11分

iOS 13.5電池續航2小時57分

iPhone 6S

iOS 13.4.1電池續航3小時15分

iOS 13.5電池續航3小時8分

iPhone 7

iOS 13.4.1電池續航3小時33分

iOS 13.5電池續航3小時34分

iPhone 8

iOS 13.4.13電池續航3小時21分

iOS 13.5電池續航3小時23分

iPhone XR

iOS 13.4.1電池續航5小時51分

iOS 13.5電池續航6小時2分

iPhone 11

iOS 13.4.1電池續航6小時47分

iOS 13.5電池續航6小時34分

iPhone SE 2020

iOS 13.5電池續航4小時12分