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可能來台灣？realme推出X3 SuperZoom 搭載60倍數位變焦拍攝功能

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在印度市場宣布推出旗下首款智慧電視及智慧手錶產品，realme更在歐洲市場宣布推出最高對應60倍數位變焦的智慧型手機realme X3 SuperZoom。

此次推出的realme X3 SuperZoom，分別採用6.6吋、2400x1080 FHD+解析度、支援120Hz畫面更新率的開孔設計螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，分別支援8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB UFS 3.0儲存元件，而電池容量則是4200mAh，支援30W Dart Charge快充。

相機部分，視訊鏡頭採用3200萬畫素廣角規格與800萬畫素超廣角規格組合，而主相機則分別採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素、支援光學防震的5倍光學變焦潛望鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭，而最高可對應60倍數位變焦拍攝效果。

realme X3 SuperZoom預計推出北極白與冰川藍兩款配色，其中採用12GB記憶體與256GB儲存容量規格版本將以499歐元價格銷售，不確定日後是否會引進台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 realme

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